Neko im ruši gnijezda, a ovaj čovjek ih ima na stotine: Laste su njegovi redovni gosti

Dirljiv gest koji je izazvao veliko oduševljenje na društvenim mrežama i predstavlja jedan od najljepših primjera ljubavi prema prirodi.

Odluka jednog vlasnika stana u Turskoj da se odrekne sopstvenog komfora kako lastavice tokom perioda razmnožavanja ne bi napustile svoje gnijezdo, naišla je na odobravanje kako ljubitelja životinja, tako i stručnjaka.

Svake godine stotine lastavica na balkonu njegovog stana na posljednjem spratu sviju svoja gnijezda. Ne želeći da ih uznemirava, vlasnik stana je, kako ne bi narušio njihov mir, bio spreman da cijelo ljeto provede bez korišćenja balkona.

Kako prenose turski mediji, ovo je jedan već ustaljeni prizor, koji se može vidjeti na balkonu sa video snimka svake sezone kada laste svijaju svoja gnijezda i dobijaju podmladak.

Stručnjaci za zaštitu prirode ističu da tokom perioda kada su lastavice u gnijezdu ne treba remetiti njihov prirodni životni ciklus, te da je privremeno odustajanje od korišćenja balkona u tom periodu veoma značajno za očuvanje ekosistema.