Logo

Neko im ruši gnijezda, a ovaj čovjek ih ima na stotine: Laste su njegovi redovni gosti

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 17:59

Komentari:

0
стотине гнијезда ластавица на балкону у градићу у Турској
Foto: Instagram/printscreen

Dirljiv gest koji je izazvao veliko oduševljenje na društvenim mrežama i predstavlja jedan od najljepših primjera ljubavi prema prirodi.

Odluka jednog vlasnika stana u Turskoj da se odrekne sopstvenog komfora kako lastavice tokom perioda razmnožavanja ne bi napustile svoje gnijezdo, naišla je na odobravanje kako ljubitelja životinja, tako i stručnjaka.

Svake godine stotine lastavica na balkonu njegovog stana na posljednjem spratu sviju svoja gnijezda. Ne želeći da ih uznemirava, vlasnik stana je, kako ne bi narušio njihov mir, bio spreman da cijelo ljeto provede bez korišćenja balkona.

Kako prenose turski mediji, ovo je jedan već ustaljeni prizor, koji se može vidjeti na balkonu sa video snimka svake sezone kada laste svijaju svoja gnijezda i dobijaju podmladak.

Stručnjaci za zaštitu prirode ističu da tokom perioda kada su lastavice u gnijezdu ne treba remetiti njihov prirodni životni ciklus, te da je privremeno odustajanje od korišćenja balkona u tom periodu veoma značajno za očuvanje ekosistema.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

lastavičja gnijezda

Turska

Balkon

video snimak

kuća

Komentari (0)

Više iz rubrike

Киша гаси пожар код Дрвара

Društvo

Kiša gasi požar kod Drvara

1 h

0
кинеске играчке сквиши

Društvo

Zabranjen uvoz dječijih igračaka u BiH iz Kine

3 h

0
Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.

Društvo

Sutra sunčano i toplo

4 h

0
Стигло упозорење метеоролога: Лед и пљускови на помолу

Društvo

Stiglo upozorenje meteorologa: Led i pljuskovi na pomolu

7 h

0

  • Najnovije

19

29

Nastaviti ulaganja u Brčko distrikt

19

25

"Majkrosoft" otpušta skoro 5.000 ljudi

19

21

Mađar nastavlja sa političkom eliminacijom Fidesa, uklanja i predsjednika Mađarske

19

20

Grafit mržnje prema Srbima osvanuo u Slavonskom Brodu

19

19

"Udvostručen iznos podsticaja važna podrška cijeloj privredi"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima