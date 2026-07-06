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Srbija dočekuje BiH: Jokić i ekipa ciljaju pobjedu

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 18:55

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Србија дочекује БиХ: Јокић и екипа циљају побједу
Foto: Tanjug/AP

Košarkaši Srbije večeras od 20 časova igraju meč protiv Bosne i Hercegovine u okviru šestog kola kvalifikacija za Mundobasket 2027.

Meč se igra u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu, a direktan prenos možete da pratite na kanalu Arena 1 Premijum.

U prvom odigranom meču prošle godine Srbija je slavila rezultatom 74:72.

Večeras će za razliku od prošlog meča na terenu biti jača postava. Srbija će juriti pobjedu protiv BiH preko Nikole Jokića, Alekse Avramovića, Nikole Jovića, Dejana Davidovca i Nemanje Dangubića.

Za BiH većeras nema najboljih igrača. Od ranije je poznato da Jusuf Nurkić i Dženan Musa neće igrati, a neće biti ni povrijeđenog Edina Atića.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Srbija

Bosna i Hercegovina

Mundobasket

košarka

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