Srbija dočekuje BiH: Jokić i ekipa ciljaju pobjedu

Autor:ATV redakcija
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Košarkaši Srbije večeras od 20 časova igraju meč protiv Bosne i Hercegovine u okviru šestog kola kvalifikacija za Mundobasket 2027.
Meč se igra u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu, a direktan prenos možete da pratite na kanalu Arena 1 Premijum.
U prvom odigranom meču prošle godine Srbija je slavila rezultatom 74:72.
Večeras će za razliku od prošlog meča na terenu biti jača postava. Srbija će juriti pobjedu protiv BiH preko Nikole Jokića, Alekse Avramovića, Nikole Jovića, Dejana Davidovca i Nemanje Dangubića.
Za BiH većeras nema najboljih igrača. Od ranije je poznato da Jusuf Nurkić i Dženan Musa neće igrati, a neće biti ni povrijeđenog Edina Atića.
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Košarka
1 d1
Gradovi i opštine
3 d0
Košarka
4 d0
Košarka
4 d0
Košarka
21 h0
Košarka
21 h0
Košarka
1 d1
Košarka
3 d0
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