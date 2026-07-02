Kraj "kraljeve" ere u Los Anđelesu: Kako ćemo pamtiti Lebronove Lejkerse?

Poslije osam sezona, jednog šampionskog prstena i bezbroj oborenih rekorda, era Lebrona Džejmsa u Los Anđeles Lejkersima je završena.

Četvorostruki NBA šampion obavijestio je klub da će karijeru nastaviti u drugoj sredini, čime se spušta zavjesa na jedno od najpraćenijih poglavlja u modernoj istoriji NBA.

Odlazak Lebrona označava kraj jednog ciklusa, ali i početak novog za Lejkerse, koji su još prošle godine jasno pokazali da budućnost franšize vide u Luki Dončiću.

Dolazak koji je promijenio NBA

Kada je Lebron 2018. godine stigao u Los Anđeles, to nije bio samo jedan od najvećih transfera u istoriji lige.

Lejkersi su tada godinama bili daleko od šampionske borbe, a njegov potpis označio je povratak kluba u centar NBA pažnje.

Prvu sezonu nije obilježio uspjeh.

Mladi tim predvođen Brendonom Ingramom, Lonzom Bolom, Kajlom Kuzmom i Džošom Hartom završio je sa samo 37 pobeda, dok je Lebron prvi put u karijeri imao ozbiljnije probleme sa povredama.

Uprava je brzo reagovala i već narednog ljeta dovela Entonija Dejvisa

Taj potez odmah je dao rezultat – Lejkersi su 2020. godine osvojili NBA titulu u "mJehuru" u Orlandu, a Lebron je još jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju najvećim košarkašem svih vremena.

Da li je jedna titula dovoljna?

To je pitanje koje će godinama dijeliti navijače.

Lejkersi nisu obična franšiza. Klub sa 17 šampionskih titula navikao je navijače da razmišljaju isključivo o trofejima.

U tom kontekstu, jedan prsten za osam godina može djelovati skromno, posebno kada se poredi sa učincima Medžika Džonsona, Karima Abdula-Džabara, Kobija Brajanta ili Šakila O'Nila, koji su osvajali više šampionata u dresu slavnog kluba.

Thank you, LeBron 💜💛 pic.twitter.com/SW910ZVqSu — Los Angeles Lakers (@Lakers) June 30, 2026

Međutim, poređenje nije potpuno pravedno.

Lebron je u Los Anđeles stigao sa 34 godine, nakon što je najveći dio karijere već proveo u Klivlendu i Majamiju.

Igrao je u eri najveće konkurencije, sa ligom u kojoj zbog salary capa gotovo da više nema višegodišnjih dinastija.

Poslednjih godina gotovo svaka sezona donosi novog šampiona, što dovoljno govori koliko je danas teško osvojiti i jednu titulu.

Uz to, najveći deo mandata proveo je sa Entonijem Dejvisom, dok je tek pred kraj dobio Luku Dončića za saigrača.

Zbog povreda, taj tandem nikada nije dobio pravu priliku da pokaže puni potencijal.

Brojke za istoriju

Bez obzira na timske rezultate, Lebronov individualni učinak bio je impresivan.

Za osam sezona u dresu Lejkersa postigao je više od 12.400 poena, uz gotovo 3.700 skokova i više od 3.800 asistencija.

Prosečno je beležio 25,9 poena, 7,9 asistencija i 7,7 skokova po utakmici, a za to vreme čak osam puta nastupio je na Ol-star meču i sedam puta bio izabran u jednu od idealnih NBA petorki.

Posebnu težinu tim brojkama daje činjenica da ih je ostvario između 34. i 41. godine života, u periodu kada većina velikih igrača odavno završi karijeru ili ima znatno manju ulogu.

Dončićevo vrijeme

Dolazak Luke Dončića u februaru 2025. godine bio je signal da Lejkersi razmišljaju dugoročno.

Slovenački as postao je novo lice franšize, dok je Lebron sve više prihvatao ulogu treće opcije u napadu, iza Dončića i Ostina Rivsa.

Iako je i dalje pokazivao da može da odlučuje utakmice, bilo je jasno da godine čine svoje, a njegov ugovor vredan više od 50 miliona dolara ozbiljno je ograničavao mogućnost uprave da oko tri zvezde izgradi tim sposoban da napadne novu titulu.

Posle eliminacije od Oklahoma Siti Tandera u plej-ofu postalo je jasno da su i Lebron i Lejkersi stigli do raskrsnice.

Šta dalje?

Lebron još nema nameru da završi karijeru.

Naprotiv, očekuje se da u 24. NBA sezoni obuče dres novog kluba, a kao najčešće destinacije pominju se Golden Stejt, Majami, Klivlend pa i Denver.

Spreman je i na finansijski ustupak ukoliko će tako povećati šanse za osvajanje pete šampionske titule.

S druge strane, Lejkersi prvi put poslije mnogo godina ulaze u sezonu bez Lebrona kao centralne figure.

(B92)