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Za vikend ponovo porast temperature

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 11:08

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Приказан је сунчан дан у градском парку са асфалтном стазом у предњем плану и тржним центром у позадини.
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj će za vikend, 4. i 5. jula, biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom vazduha do 34 stepena Celzijusova, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Sutra će, nakon oblačnog jutra sa slabom kišom na istoku, tokom dana biti sunčanih perioda uz promjenljivu oblačnost i toplo, sa maksimalnom temperaturom vazduha od 26 do 32 stepena Celzijusova.

U subotu će, nakon svježeg jutra, biti pretežno sunčano i toplo, od 26 do 31, na jugu do 34 stepena Celzijusova.

I u nedjelju će jutro biti svježe, a ostatak dana pretežno sunčano i još malo toplije, od 27 do 34 stepena Celzijusova.

U ponedjeljak, 6. jula, u prvom dijelu dana biće pretežno sunčano i toplo, a kasnije oblačnije uz prolaznu slabu kišu koja će se premještati od zapada i sjevera ka istoku.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 27 do 31, na jugu oko 34 stepena Celzijusova.

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Vremenska prognoza

sunčano i toplo

Temperatura

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