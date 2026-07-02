Audio-vizuelni centar Republike Srpske organizuje potpisivanje ugovora o sufinansiranju proizvodnje tri dugometražna igrana filma, koje će biti upriličeno u petak, 3. jula 2026. godine, u 9.00 časova, u prostorijama Audio-vizuelnog centra Republike Srpske.

Potpisivanju ugovora prisustvovaće i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović.

Ugovore će potpisati direktorica Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić sa producentima projekata koji su ocijenjeni najboljim na Javnom konkursu za sufinansniranje proizvodnje dugometražnih igranih filmova u 2026. godini, a to su:

• „Horda“ u produkciji „Kabinet 101“, producenta Marka Šipke,

• „Svoje se meso ne jede“ u produkciji „Budni“, producentkinje Jelene Medić,

• „Dividi“ u produkciji „Kozara Media“, producenta Bojana Vujinovića.