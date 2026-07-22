Mbape ubjeđuje zvijezdu Bajerna da dođe u Madrid

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Prva zvijezda Real Madrida, Kilijan Mbape, obavijestio je predsjednika kluba Florentina Pereza da je uspio ubijediti krilnog fudbalera Bajerna, Majkla Olisea, da obuče dres kraljevskog kluba.
Tokom trajanja Svjetskog prvenstva Mbape je navodno svakodnevno razgovarao sa krilnim fudbalerom njemačkog giganta i objašnjavao mu na koji način bi mogli formirati izuzetan napadački tandem u redovima Real Madrida.
Francuski as je takođe naglasio Oliseu da je prijeko potreban Realu, te je detaljno hvalio život u glavnom gradu Španije, ističući ljepote grada, odlične restorane i izuzetno povoljnu klimu kako bi ga dodatno privolio na transfer na Santijago Bernabeu.
Da li će se transfer realizovati ostaje da vidimo.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Kylian Mbappé has informed Florentino Pérez that he has convinced Michael Olise to join Real Madrid.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 22, 2026
Mbappé is pushing hard for his friend to make the move. During the World Cup, he reportedly spoke to the Bayern winger every day, explaining how they could form a… pic.twitter.com/LFW0vApPWd
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