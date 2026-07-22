Mbape ubjeđuje zvijezdu Bajerna da dođe u Madrid

Prva zvijezda Real Madrida, Kilijan Mbape, obavijestio je predsjednika kluba Florentina Pereza da je uspio ubijediti krilnog fudbalera Bajerna, Majkla Olisea, da obuče dres kraljevskog kluba.

Tokom trajanja Svjetskog prvenstva Mbape je navodno svakodnevno razgovarao sa krilnim fudbalerom njemačkog giganta i objašnjavao mu na koji način bi mogli formirati izuzetan napadački tandem u redovima Real Madrida.

Francuski as je takođe naglasio Oliseu da je prijeko potreban Realu, te je detaljno hvalio život u glavnom gradu Španije, ističući ljepote grada, odlične restorane i izuzetno povoljnu klimu kako bi ga dodatno privolio na transfer na Santijago Bernabeu.

Da li će se transfer realizovati ostaje da vidimo.