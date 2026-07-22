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Inter slavio sa 16:0

Autor:

ATV redakcija
22.07.2026 19:45

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Интер славио са 16:0
Foto: Printscreen/inter.it

Fudbaleri milanskog Intera ubedljivom pobjedom su otvorili seriju pripremnih utakmica za novu sezonu, savladavši u nemačkom Donauešingenu ekipu Asena rezultatom 16:0 (6:0).

Aktuelni šampion Italije nije imao milosti prema njemačkom šestoligašu iz Baden-Virtemberga, iskoristivši prvu provjeru nakon uvodnih treninga da demonstrira silu i uigra različite postave.

Meč je obilježio mladi Pio Esposito, koji je u drugom poluvremenu postigao čak pet golova (u 52, 67, 82, 87. i 89. minutu). Odličan utisak ostavio je i Luka Topalović, koji je u prvom dijelu susreta upisao "het-trik".

Seriju golova otvorio je reprezentativac Italije Davide Fratezi pogocima u 1. i 11. minutu, najavivši potpunu dominaciju "Nerazura". Do kraja prvog poluvremena mrežu su tresli Topalović tri puta i mladi Moskoni.

Драгана Џајић

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U drugom poluvremenu, uprkos brojnim izmenama koje je izvršio trener Kristijan Kivu, Inter je nastavio u istom ritmu. Pored Esposita, po dva puta su se u listu strelaca upisali Endi Diuf i Džamal Idrisu, dok je jedan pogodak postigao i iskusni Federiko Dimarko.

Ova utakmica poslužila je stručnom štabu Intera da proveri fizičko stanje ekipe, ali i da pruži šansu novajlijama (Aleksandar Stanković igrao od 46. minuta) i igračima iz podmlatka, među kojima su se istakli i Zielinski, Martinez i Taremi (koji su dobili minutažu).

(Telegraf)

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