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Intervenisali Hitna i policija na banjalučkom Venecija mostu

Autor:

ATV
05.06.2026 19:43

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Хитна на Венеција мосту
Foto: BL Portal

Na Venecija mostu u Banjaluci večeras oko 19 časova dogodila se saobraćajna situacija koja je privukla pažnju prolaznika i vozača.

Prema informacijama sa lica mjesta, vozilo hitne pomoći pod rotacijom odvezlo je jednu ili više osoba u nepoznatom stanju.

Na automobilima koji su ostali na mostu nije uočena veća materijalna šteta, ali su dva vozila zaustavljena na kolovozu, što je izazvalo usporavanje saobraćaja u ovom dijelu grada.

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Na mjesto događaja ubrzo je stigla policija, koja je započela uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta. Za sada nije poznato kako je tačno došlo do ove situacije, prenosi "BL portal".

Saobraćaj se odvija otežano, a vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje dok traje policijski uviđaj.

Kako se vidi na fotografijama i video snimku, hitna pomoć je prošla pod rotacijom kroz ovu dionicu. Više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja.

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Tagovi :

Policija

Hitna pomoć

Venecija most

Banjaluka

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