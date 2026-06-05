Zmija snimljena na šetalištu u Banjaluci

Autor:ATV
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Na šetalištu kraj Vrbasa danas je snimljena zmija, što je privuklo pažnju građana koji su se zatekli na ovoj popularnoj lokaciji za šetnju i rekreaciju.
Zmija se kretala uz kameni zid pored staze, a prema snimku, najvjerovatnije je riječ o neotrovnoj vrsti iz roda vodenih zmija, poput ribarice ili bjelouške, piše "Banjaluka.net".
Građanima se savjetuje da, ukoliko primijete zmiju, ne prilaze, ne diraju je i ne pokušavaju da je uklone sami. U najvećem broju slučajeva zmije se povuku čim osjete prisustvo ljudi.
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Poseban oprez savjetuje se roditeljima s djecom i vlasnicima pasa, naročito na dijelovima šetališta uz kamenje, travu i zidove.
Zmije su u ovo doba godine aktivnije zbog toplijeg vremena, a njihova pojava u blizini rijeka i zelenih površina nije neuobičajena.
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