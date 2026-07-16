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Sunce pa nevrijeme: Meteorolozi upozoravaju na jake pljuskove i grad!

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 08:48

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Сунце па невријеме: Метеоролози упозоравају на јаке пљускове и град!
Foto: Envato/bilanol/lukjonis

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti promjenljivo oblačno uz sunčane periode, toplo i nestabilno uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, naročito od sredine dana i poslije podne.

Ponegdje će biti i jačih pljuskova uz pojavu grada i jakog vjetra, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na sjeveru i krajnjem jugu više sunčanih perioda. Uveče smanjenje oblačnosti u svim predjelima.

Vjetar slab do umjeren sjeverni ili zapadni, u Hercegovini južni. Pri pljuskovima može biti pojačanog i jakog vjetra.

Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34, na jugu do 37, a u višim predjelima od 25 stepeni Celzijusovih.

Federalni hidrometeorološki zavod navodi da je u Srpskoj i FBiH jutros umjereno do pretežno oblačno vrijeme, na jugu pretežno sunčano.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica 14, Han Pijesak 16, Ivan sedlo i Sokolac 17, Bugojno, Rudo i Čemerno 18, Gacko, Drinić i Kalinovik 19, Foča, Srebrenica, Šipovo, Mrkonjić Grad i Kneževo 20, Drvar, Livno i Višegrad 21, Sanski Most, Sarajevo, Zenica, Srbac, Ribnik i Zvornik 22, Novi Grad, Bihać, Tuzla, Prijedor i Doboj 23, Jajce, Bileća, Banjaluka i Bijeljina 24, Mostar i Trebinje 26, Gradačac i Neum 27 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna

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