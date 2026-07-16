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Ova skrivena opcija na Viberu otkriva da li vas je neko blokirao

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 09:26

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Foto: pexels/Alok Sharma

Ako sumnjate da ste blokirani na Viberu, postoji jednostavan način da to provjerite. Aplikacija nikada ne prikazuje poruku koja bi to potvrdila, ali postoji skrivena opcija na Viberu koja vam može otkriti da li vas je neko blokirao.

Potrebno je samo da obratite pažnju na nekoliko sitnih detalja koji se menjaju kada ste blokirani na Viberu.

Prvi znak da ste blokirani na Viberu jeste nestanak profilne slike osobe. Ako ste ranije mogli da je vidite, a sada umjesto nje stoji siva silueta, to je gotovo siguran pokazatelj da vas je kontakt blokirao. Drugi signal je status poruka. Kada ste blokirani na Viberu, vaše poruke i dalje djeluju kao da su poslate, ali nikada ne dobiju status "isporučeno". Umjesto dve ljubičaste kvačice, ostaje samo jedna siva, bez obzira koliko dugo čekate.

Ono što mnogi ne znaju jeste da se konačna potvrda krije u skrivenoj opciji na Viberu unutar profila kontakta. Ako uđete u profil osobe i vidite da je opcija "Pozovi putem Vibera" neaktivna, to znači da ne možete uspostaviti poziv jer ste blokirani na Viberu. Kada kontakt ukloni blokadu, dugme za poziv ponovo postaje aktivno.

Kako da proverite status u aplikaciji

Otvorite razgovor sa osobom za koju sumnjate da vas je blokirala. Pošaljite kratku poruku i pokušajte da uđete u njen profil. Ako više ne vidite profilnu sliku, status "posljednji put viđen" i ako poruka ne dobija dvije kvačice, gotovo je sigurno da ste blokirani na Viberu.

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Važno je znati da blokiranje važi samo unutar aplikacije. To znači da osoba i dalje može da vam pošalje SMS, pozove vas klasičnim putem ili komunicira sa vama preko drugih platformi. Samo u okviru Vibera nećete moći da razmjenjujete poruke, slike i pozive.

Iako Viber ne prikazuje obavještenje o blokiranju, dovoljno je da provjerite skrivenu opciju na Viberu i ponašanje poruka. Ako ne možete da vidite profilnu sliku, status i opciju za poziv, to znači da ste blokirani na Viberu.

(telegraf)

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