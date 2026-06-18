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"ChatGPT" stigao i na Viber

Autor:

Marija Milanović
18.06.2026 12:30

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Вјештачка интелигенција стигла и на Вибер
Foto: Ilustracija/OpenAI/ChatGPT

Korisnici širom svijeta sve češće koriste vještačku inteligenciju u svakodnevnoj komunikaciji, a ChatGPT, jedan od najpoznatijih AI alata, sada je dostupan i putem Vibera na pojedinim tržištima.

Riječ je o alatu kompanije Open AI koji omogućava korisnicima da postavljaju pitanja, traže informacije, prevode tekstove, dobijaju pomoć pri pisanju i obavljaju brojne druge zadatke putem razgovora.

Spajanje sa Viberom omogućava korisnicima da komuniciraju sa vještačkom inteligencijom na sličan način kao što razgovaraju sa ostalim kontaktima u aplikaciji.

Na ovaj način AI postaje dostupnija i jednostavnija za upotrebu. Nećete imati potrebu da posjećujete određene internet stranice ili nećete morati instalirati aplikacije s obzirom da ćete moći sve raditi u aplikaciji, koju već posjedujete.

Sve veća dostupnost alata zasnovanih na vještačkoj inteligenciji pokazuje da će AI asistenti u budućnosti postati neizostavan dio digitalne komunikacije i rada.

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Tagovi :

Viber

ChatGPT

komunikacija

Vještačka inteligencija

Pomoć

tehnologija

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