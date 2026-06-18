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Promjena na popularnoj aplikaciji: Poruke koje odmah nestaju, a jedna stvar biće strogo blokirana

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 08:38

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Апликација Воцап
Foto: pexels/Anton

Vocap se konačno pridružuje ostalim Metinim aplikacijama za dopisivanje koje imaju ovu funkciju.

Vocap već nudi fotografije, video-snimke i glasovne poruke koje nestaju, ali sada konačno uvodi ono što većina njegovih konkurenata već ima – poruke koje se mogu pogledati samo jednom. Kompanija intenzivno testira ovu funkciju u najnovijoj beta verziji za iOS, kao i u nedavno objavljenoj verziji za Android koja još nije zvanično dostupna korisnicima, prenosi VabetaInfo.

Druge aplikacije za razmjenu poruka, poput Mesendžera, Instagrama, Snepčeta i Telegrama, već omogućavaju slanje poruka koje se mogu pregledati samo jednom. Korisnici Vocapa do sada su se snalazili zaobilaznim putem – pravili bi snimak ekrana tekstualne poruke i slali ga koristeći opciju za fotografije koje nestaju.

Za sada nema informacija o tome kada će nova funkcija postati dostupna svim korisnicima, ali bi to moglo biti uskoro, s obzirom na to da je već u fazi testiranja putem Eplovog TestFlajt programa.

(b92)

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Vocap

nova funkcija na Vocapu

aplikacija

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