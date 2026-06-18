Promjena na popularnoj aplikaciji: Poruke koje odmah nestaju, a jedna stvar biće strogo blokirana

Vocap već nudi fotografije, video-snimke i glasovne poruke koje nestaju, ali sada konačno uvodi ono što većina njegovih konkurenata već ima – poruke koje se mogu pogledati samo jednom. Kompanija intenzivno testira ovu funkciju u najnovijoj beta verziji za iOS, kao i u nedavno objavljenoj verziji za Android koja još nije zvanično dostupna korisnicima, prenosi VabetaInfo.

Druge aplikacije za razmjenu poruka, poput Mesendžera, Instagrama, Snepčeta i Telegrama, već omogućavaju slanje poruka koje se mogu pregledati samo jednom. Korisnici Vocapa do sada su se snalazili zaobilaznim putem – pravili bi snimak ekrana tekstualne poruke i slali ga koristeći opciju za fotografije koje nestaju.

Za sada nema informacija o tome kada će nova funkcija postati dostupna svim korisnicima, ali bi to moglo biti uskoro, s obzirom na to da je već u fazi testiranja putem Eplovog TestFlajt programa.

(b92)