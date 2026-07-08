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Kupujete prvu nekretninu: Ko ispunjava uslove za povrat PDV-a i šta je potrebno od dokumentacije?

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 19:15

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Купујете прву некретнину: Ко испуњава услове за поврат ПДВ-а и шта је потребно од документације?
Foto: Pixabay

Kupujete prvu nekretninu? Od danas možete ostvariti pravo na povrat PDV-a. Ko ispunjava uslove, šta je potrebno od dokumentacije i kada počinje podnošenje zahtjeva?

O svim detaljima smo razgovarali sa Milicom Vidović, šeficom Odsjeka UIO za povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu.

Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine od danas je na snazi i mogu se podnositi zahtjevi za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine.

Pravo na povrat PDV-a ima punoljetno lice državljanin BiH sa stalnim mjestom prebivališta u BiH, a predmet povrata su novoizgrađeni stan ili nabavljena kuća koji su bili predmet oporezivanja.

Predmet povrata ne mogu biti stanovi koji nisu bili predmet oporezivanja PDV-a, takozvana starogradnja, niti kuće koje je lice samostalno izgradilo.

Stan za koji se odobri povrat PDV-a ne se smije prodati u roku od pet godina.

Rok za podnošenje zahtjeva je do kraja godine, a pravo na povrat odnosi se na novoizgrađene stanove na koje je plaćen PDV i koji su uknjiženi na kupce nakon 12. aprila 2025. godine.

Zahtjevi se podnose prema mjestu prodavca nekretnina, a u regionalnim centrima UIO u Banjaluci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru.

Potrebna dokumenta za podnošenje zahtjeva prikupljaju se na nekoliko mjesta, poput opštinske i gradske uprave, CIPS, notarski ugovori, dokaz da je stan uknjižen i ostalo.

Zakonski rok za povrat PDV-a je maksimalno šest mjeseci od podnošenja zahtjeva.

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Povrat PDV-a za nekretninu

nekretnine

UIO BiH

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