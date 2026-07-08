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Investicije u Republici Srpskoj 7,4 milijarde maraka

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 13:37

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Инвестиције у Републици Српској 7,4 милијарде марака
Foto: ATV

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izrazila je zadovoljstvo što se u Srpskoj realizuju investicije od 7,4 milijardi KM, koje će dovesti do povećanja bruto društvenog proizvoda, potrošnje i životnog standarda, kao i bržeg razvoja.

"Republika Srpska mora ići u investicije. Zadužujemo se za projekte koji su od krucijalnog značaja za Republiku Srpsku. Tako rade sve velike zemlje. Ovo će donijeti boljitak za Republiku Srpsku i sve njene građane", istakla je Vidovićeva.

Vidovićeva je napomenula da Republika Srpska nije prezadužena, već iz dana u dan ima sve bolji i bolji status.

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"Ne mogu da vjerujem da svi poslanici iz opozicije pričaju da je povećanje zbog izbora. Pa, u aprilu prošle godine povećane su plate u javnom sektoru za 10 odsto, a tada nije bilo izbora", podsjetila je Vidovićeva u završnoj riječi o setu prijedloga zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima od pet odsto od avgusta.

Govoreći o zaduženjima, Vidovićeva je istakla da je opozicija, dok je bila na vlasti 2005. godine, imala bruto društveni proizvod od pet milijardi KM, a zaduženje tri milijarde KM.

"To je 60 odsto. Mi sad imamo 20 milijardi KM bruto društvenog proizvoda, a zadužili smo se sedam milijardi KM. Znate li vi koliko bi se mi morali zadužiti da bi stigli na vaš nivo zaduženja? To je 12 milijardi KM", rekla je Vidovićeva.

Vidovićeva je ukazala i da je Republika Srpska najmanje zadužena u regionu.

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"Republika Srpska je na 34-38 odsto BDP-a zadužena. Srbija na 48-50 odsto, Hrvatska 57-58 odsto, Sjeverna Makedonija 61-63 odsto, Albanija 53-56 odsto, a Rumunija 55-56 odsto. Pogledajte kakva je realnost, u stvari", navela je Vidovićeva.

Ona je zamolila opoziciju da ne obmanjuje javnost, te istakla kako je sada sigurna da su ljudi iz opozicije razočarani što za sve ove godine Republika Srpska nije propala.

"Neće propasti Republika Srpska", naglasila je Vidovićeva.

Istakla je da od 2018. godine, ali ni prije toga, nisu kasnile ni penzije, ni plate, ni borački dodatak, ni socijalna davanja.

"Nijedan dan kašnjenja nemamo", naglasila je Vidovićeva.

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Investicije

ulaganja

Zora Vidović

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