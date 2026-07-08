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Nezapamćena cijena prasadi i jagnjadi

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 13:11

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Незапамћена цијена прасади и јагњади

Jagnjad i prasad ove godine bili su najskuplji pred Đurđevdan. Kilogram žive vage jagnjadi u Srpskoj išao je i do 12, a prasića i do 10 KM.

Trenutno, cijena prasića je oko 4,5 KM, dok jagnjad, u prosjeku, koštaju oko 8 KM.

Ako je suditi po cijenama u Bijeljini, kilogram žive vage jagnjadi je, unazad nešto više od 2 mjeseca, pojeftinio za oko 2 KM. Jagnjići su, naime, za Đurđevdan koštali 10, a početkom jula 8,5 KM, dok, trenutno, njihova prosječna cijena iznosi 8 KM.

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Uzgajivači jagnjića objašnjavaju da je cijena u padu zbog pada potražnje.

Najveća potražnja za jagnjićima je, kao i u slučaju prasića, uoči Đurđevdana. Čim prođe ova slava, pada i potražnja, samim tim i cijena jagnjadi.

Uzgajivači, međutim, poručuju da će cijena uskoro krenuti da raste, kako krenu masovnija okupljanja i proslave, karakteristični za ovo doba godine.

Rekordno nisku cijenu bilježe i prasad, koja su drastično pojeftinila unazad dva mjeseca i nešto.

Uzgajivači poručuju da je ovo nezapamćeno niska cijena, ali da njihovu robu, uprkos tome, praktično, niko ne traži.

Podsjetimo, samo prije 2 mjeseca, živa vaga prasića u Srpskoj se prodavala i po 10 KM. Dakle, preko duplo skuplje, nego što koštaju danas.

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"Prasići nikada nisu bili ovako jeftini, ali potražnje nema. Inače, već je trebalo da krene interesovanje za njih, ali je ova godina, u tom pogledu, katastrofa", rekao je za "Srpskainfo" predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Srpske Mišo Maljčić.

Naglasio je da je sve zakuvao pretjerani uvoz mesa u BiH koji, već dugo, farmerima zadaje ogromne probleme.

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Tagovi :

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Cijena prasića

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