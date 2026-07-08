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Povlači se Mercedes sa srpskog tržišta: Upozorenje vozačima - ne sjedajte za volan

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 11:13

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Мерцедес
Foto: pexels

Putnička vozila robne marke Mercedes-Benz, model G-Klasa, proizvedena u periodu od 19. januara 2024. do 25. avgusta 2025. godine, hitno su povučena sa tržišta zbog ozbiljnog bezbjednosnog rizika, objavljeno je na zvaničnom sajtu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Kako se navodi u upozorenju, na obuhvaćenim vozilima moguće je da zavrtnji točkova nisu urađeni po tačnim specifikacijama. Tokom životnog vijeka vozila može doći do opasnog olabavljivanja zavrtnja točkova, što direktno dovodi do gubitka stabilnosti vozila na putu i velike mogućnosti od teških povreda.

Opoziv pod oznakom 26P4090108 sa spiskom obuhvaćenih vozila objavljen je od strane proizvođača 26. aprila 2026. godine. Mreža ovlašćenih servisera je o ovom opozivu obaviještena istog dana, nakon čega je pisanim putem kontaktirala vlasnike vozila za koje je zadužena kako bi se izbjegle katastrofalne posljedice, prenosi Kurir.

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Tagovi :

mercedes

Opoziv vozila

Automobil

tržište

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