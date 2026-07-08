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Haos na berzama: Planule cijene nafte

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 08:24

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Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Cijene nafte skočile su za skoro tri odsto nakon što su Sjedinjene Američke Države pokrenule udare na Iran koji su uslijedili poslije saopštenja da je Teheran napao tri broda u Ormuskom moreuzu.

Cijena sirove nafte Brent, koja važi za međunarodni standard, skočila je za 2,6 odsto na 76,09 dolara po barelu rano jutros, dok je cijena američke referentne sirove nafte takođe porasla za 2,6 odsto na 72,25 dolara po barelu, prenosi AP i podsjeća da su cijene nedavno pale na nivoe na kojima su bile prije početka rata sa Iranom krajem februara.

Kada je riječ o promjenama u vrijednosti svjetskih valuta, američki dolar je porastao na 162,38 japanskih jena, a evro je ostao nepromijenjen na 1,1414 dolara, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

cijene nafte

Nafta

Cijene

ekonomija

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