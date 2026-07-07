Ozvaničen početak gradnje dodatne trake od Podromanije do Sumbulovca

Nakon što mašine i putari urade svoje, put od Sokoca do Pala i donjeg dijela Istočnog Sarajeva biće kraći i sigurniji. U ovoj etapi biće prošireno 1870 metara puta.

„Za Sokočane će ovo skratiti put do Istočnog Sarajeva za 10-15 minuta“, rekao je načelnik Sokoca, Strahinja Bašević.

Najvažnije od svega, proširenje kolovoza olakšaće putovanje preko Romanije zimi.

„Ovdje je znalo biti u zimskom periodu zastoja. Kada imate treću traku šleperi se mogu skloniti, a saobraćaj se nesmetano odvijati“, rekao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.

„Ovaj put, odnosno ova traka, posebno me čini zadovoljnim iz razloga što sam ja već dugo, dugo na održavanju ovog puta, i ljetnom i zimskom i znamo šta znači ta treća traka“, rekao je direktor Romanija puteva, Mirko Pandurević.

Treća traka preko Romanije je dio rehabilitacije putnog pravca od Zvornika do Istočnog Sarajeva.

„Neprestano ponavljamo da smo u najvećem investicionom ciklusu. A i sam ovaj projekat, ne samo sa strane bezbjednosti i ekonomičnosti želim da istaknem da je ovo najveći prevoj koji ima Srpska, zato je stavljen u prioritet“, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

„Vrijednost sa PDV-om je 6,2 miliona KM. Izvođač radova je Romanija putevi, nadzor će obavljati RADIS, lokalna firma iz Istočnog Sarajeva“, rekao je v.d. direktora Puteva Republike Srpske, Miroslav Janković.

Ova dionica bi davno bila završena da nema mešetara na tenderima, poručio je lider SNSD Milorad Dodik.

„U roku od 18 mjeseci, koliko sam razumio ovdje će biti završeno i puštena u saobraćaj ova dionica, s tim što će se dalje nastaviti da se gradi dole prema Ravnoj Romaniji, a i ostalo što je potrebno“, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Ovo nije jedino gradilište na Istoku Republike Srpske. Poseban fokus je na puteve u Hercegovini. Resorni ministar poziva izvođače da jačaju firme kako bi mogli da prate gradnju puteva.

„Prekosutra otvaramo tender za tzv. prevoj Žegulja. Potpisuje se ugovor do kraja nedelje za gradnju mosta na rijeci Tari, za pravac Foča-Šćepan Polje, 15. ovog mjeseca biće raspisan tender za izgradnju ostatka te saobraćajnice, tih 14 km. Radi se rehabilitacija mosta na rijeci bistrici“, rekao je ministar saobraćaja i veza, Zoran Stevanović.

Osim regionalnih puteva, grade se i lokalni. Poput ovog koji vodi do vojničkog groblja Mali Zejtinlik na Sokocu.