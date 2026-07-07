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Njemačka pravi gasne rezerve za "crne dane"

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 14:58

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Застава Њемачке
Foto: Claudio Mota/Pexels

Nemačko Ministarstvo privrede priprema planove za uspostavljanje državnih strateških rezervi prirodnog gasa koje bi se koristile u vanrednim situacijama, a čije bi formiranje koštalo do 1,5 milijardi evra.

Prema navodima sagovornika Rojtersa, rezerve bi bile namijenjene zaštiti od ekstremnih situacija, poput sabotaže ključne energetske infrastrukture ili ozbiljne globalne nestašice gasa.

Njemačka nastoji da ojača svoju energetsku bezbjednost otkako je sukob Rusije i Ukrajine izazvao potragu za alternativom ruskom gasu i ukazala na ranjivost evropske energetske infrastrukture.

Njemačka vlada je 2020. godine donijela odluku da do 2038. ugasi termoelektrane na ugalj, u okviru tranzicije ka smanjenju upotrebe fosilnih goriva.

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Prema planu, koji bi vlada trebalo da odobri sredinom avgusta, strateške rezerve sadržavale bi oko 24 teravat gasa, što odgovara nešto manje od 10 odsto ukupnih kapaciteta za skladištenje gasa u Njemačkoj.

Troškovi uspostavljanja rezervi, kupovine gasa i njegovog utiskivanja u skladišta procjenjuju se na između 1,2 i 1,5 milijardi evra, pri čemu bi sredstva bila izdvajana tokom 2027. i 2028. godine. Pored toga, godišnji troškovi održavanja procjenjuju se na između 150 i 180 miliona evra.

Strateške rezerve finansirale bi se putem posebne naknade koja bi se naplaćivala potrošačima gasa, prenosi B92.

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Gasovod

Njemačka

tržište

ekonomija

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