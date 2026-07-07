Težnja NATO-a da se militarizuje do krajnjih granica jednog dana će se završiti porazom, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

- Čime će se to završiti? Jednog dana će se sigurno završiti. Ako žele da se militarizuju do krajnjih granica, sve će se na kraju jednostavno završiti porazom u njihovoj trci za sopstvenu nadmoć - rekao je Lavrov novinarima.

On je istakao da u Evropi više ne mogu da sakriju teško stanje u kojem se nalazi evropska ekonomija, uključujući i njemačku.

- Socijalna sfera ozbiljno trpi, smanjuju se socijalna davanja, dok civilna privreda bježi iz Evrope u SAD, gde su, između ostalog, uslovi za poslovanje znatno povoljniji - dodao je ruski ministar.

"NATO ne govori istinu"

Izjave NATO-a da Alijansa ne ratuje protiv Rusije nisu iskrene, smatra ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

- Oni, za sada, tvrde da ne ratuju protiv nas, ali to je neiskreno - rekao je Lavrov na zajedničkoj konferenciji za novinare.

Lavrov je naglasio da se Kijevu, uz direktno učešće evropskih i američkih vojnih struktura, pruža podrška u oružju, obavještajnim podacima i satelitskim informacijama.

Prema njegovim riječima, Ukrajini se dostavljaju i podaci neophodni za izbor i procjenu ciljeva, kao i za programiranje oružanih sistema kojima se, kako je naveo, gađaju ruski građani i civilni objekti, prenosi Sputnjik.