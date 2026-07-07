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Tramp stigao u Ankaru, dočekao ga Erdogan

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 14:10

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Турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган дочекао је данас (7.јула) предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа у Анкари, гд‌је је почео дводневни самит НАТО-а.
Foto: AP Photo /Alex Brandon / Tanjug

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan dočekao je danas predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa u Ankari, gd‌je je počeo dvodnevni samit NATO-a.

Erdogan je lično pozdravio Trampa po dolasku na aerodrom Esenboga, prenijela je Anadolija.

Zvanična ceremonija dobrodošlice biće održana kasnije u predsjedničkom kompleksu, nakon čega su planirani bilateralni razgovori dvojice lidera i sastanci delegacija posvećeni regionalnim i međunarodnim pitanjima.

Očekuje se i da Erdogan i Tramp održe zajedničku konferenciju za novinare.

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Ranije tokom dana, načelnik Združenog generalštaba Oružanih snaga SAD, general Den Kejn, posjetio je Anitkabir, mauzolej osnivača Republike Turske Mustafe Kemala Ataturka.

Kejn je, u pratnji američke delegacije, odao počast minutom ćutanja i položio vijenac na Ataturkov mauzolej.

U Ankari se na samitu NATO-a 2026. godine okupljaju šefovi država i vlada zemalja članica Alijanse, kao i lideri partnerskih država.

Glavne teme skupa biće sprovođenje obaveza o povećanju izdvajanja za odbranu, dogovorenih na prošlogodišnjem samitu u Hagu, nastavak vojne podrške Ukrajini i jačanje kapaciteta odbrambene industrije.

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Donald Tramp

Redžep Tajip Erdogan

Ankara

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