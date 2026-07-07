Logo

Sutra promjenljivo oblačno, poslije podne pljuskovi i grmljavina

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 15:14

Komentari:

0
Сутра промјенљиво облачно, послије подне пљускови и грмљавина
Foto: Envato/bilanol/lukjonis

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, a od sredine dana i prolazna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, pretežno u brdsko-planinskim pred‌jelima.

Na jugu će tokom većeg dijela dana preovladavati pretežno sunčano i vruće, a poslije podne se očekuje postepeno naoblačenje koje će lokalno donijeti povremenu kišu ili pljusak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren, ponegd‌je tokom dana i pojačan sjeverni vjetar, dok će na jugu biti slab do umjeren zapadni, koji će uveče okrenuti na buru, povremeno i jaku.

Minimalna temperatura vazduha biće od 13 do 18, na jugu do 21 stepen, a maksimalna od 27 do 32, dok će u višim pred‌jelima biti oko 24 stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Republici Srpskoj i FBiH preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 13, Čemerno 22, Han Pijesak 23, Sokolac 24, Mrakovica 25, Gacko 26, Zvornik, Sarajevo, Tuzla i Srebrenica 28, Foča, Višegrad i Rudo 29, Doboj i Srbac 30, Bijeljina, Trebinje, Zenica i Ribnik 31, Banjaluka, Prijedor i Novi Grad 32, te Mostar 36 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nevrijeme

vrijeme sutra

Vremenska prognoza

Kiša

Grmljavina

Komentari (0)

Više iz rubrike

Опрез! Непознате особе на ауто-путу покушавају да изнуде новац лажним удесима

Društvo

Oprez! Nepoznate osobe na auto-putu pokušavaju da iznude novac lažnim udesima

1 h

0
Путници на аеродрому.

Društvo

Mnogi prave ovu grešku: Evo kako da izbjegnete zadržavanje na aerodromu

1 h

0
нови гранични прелаз Градишка

Društvo

Uskoro po dva prelaza u Gradišci i na Rači

2 h

0
Отварање Тропика у Чајевцу

Društvo

Tropik Čajavec otvara vrata 10. jula: Novo mjesto kupovine koje spaja poznate vrijednosti i savremen market

4 h

0

  • Najnovije

15

52

Ko koči istragu? Porodica Bojana Koprene 12 godina traga za istinom

15

51

Ruske snage oslobodile još jedno naselje, objavljen broj neutralisanih ukrajinskih vojnika

15

49

"Smirenje da bude temelj života"

15

43

"Domet Deklaracije Narodne skupštine zavisiće od zrelosti i zajedništva"

15

43

Oštra poruka Lavrova NATO-u: "To će završiti porazom"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima