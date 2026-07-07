Sutra promjenljivo oblačno, poslije podne pljuskovi i grmljavina

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, a od sredine dana i prolazna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, pretežno u brdsko-planinskim pred‌jelima.

Na jugu će tokom većeg dijela dana preovladavati pretežno sunčano i vruće, a poslije podne se očekuje postepeno naoblačenje koje će lokalno donijeti povremenu kišu ili pljusak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren, ponegd‌je tokom dana i pojačan sjeverni vjetar, dok će na jugu biti slab do umjeren zapadni, koji će uveče okrenuti na buru, povremeno i jaku.

Minimalna temperatura vazduha biće od 13 do 18, na jugu do 21 stepen, a maksimalna od 27 do 32, dok će u višim pred‌jelima biti oko 24 stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Republici Srpskoj i FBiH preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 13, Čemerno 22, Han Pijesak 23, Sokolac 24, Mrakovica 25, Gacko 26, Zvornik, Sarajevo, Tuzla i Srebrenica 28, Foča, Višegrad i Rudo 29, Doboj i Srbac 30, Bijeljina, Trebinje, Zenica i Ribnik 31, Banjaluka, Prijedor i Novi Grad 32, te Mostar 36 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna