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Cvijanović: Zukan i Vukan recikliraju iste laži

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 15:58

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Foto: ATV/Branko Jović

Zukan i Vukan recikliraju iste laži. Helez pijan i uznemiren što se u Narodnoj skupštini Republike Srpske ruše i razmotavaju sve njihove laži, manipulacije i zloupotrebe, navodi srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Uz to je, kako navodi Cvijanovićeva na Iksu, i presuđeni lažov.

"Vukanović u predizborno vrijeme vazda na istim temama. Ali džaba", zaključila je Cvijanovićeva.

Podsjećanja radi, Zukan Helez je izjavio da je njegov djed bio partizan, a djed srpskog člana Predsjedništva BiH ustaša, na šta mu je ona ekspresno odgovorila.

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Željka Cvijanović

Zukan Helez

Nebojša Vukanović

Predsjedništvo BiH

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