Cvijanović: Zukan i Vukan recikliraju iste laži

Autor:ATV redakcija
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Zukan i Vukan recikliraju iste laži. Helez pijan i uznemiren što se u Narodnoj skupštini Republike Srpske ruše i razmotavaju sve njihove laži, manipulacije i zloupotrebe, navodi srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Uz to je, kako navodi Cvijanovićeva na Iksu, i presuđeni lažov.
"Vukanović u predizborno vrijeme vazda na istim temama. Ali džaba", zaključila je Cvijanovićeva.
Zukan i Vukan recikliraju iste laži. Helez pijan i uznemiren što se u Narodnoj skupštini Republike Srpske ruše i razmotavaju sve njihove laži, manipulacije i zloupotrebe. Uz to je i presuđeni lažov. Vukanović u predizborno vrijeme vazda na istim temama. Ali džaba. pic.twitter.com/sC04lkJFqu— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) July 7, 2026
Podsjećanja radi, Zukan Helez je izjavio da je njegov djed bio partizan, a djed srpskog člana Predsjedništva BiH ustaša, na šta mu je ona ekspresno odgovorila.
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