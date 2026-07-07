Cvijanović: Zukan i Vukan recikliraju iste laži

Zukan i Vukan recikliraju iste laži. Helez pijan i uznemiren što se u Narodnoj skupštini Republike Srpske ruše i razmotavaju sve njihove laži, manipulacije i zloupotrebe, navodi srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Uz to je, kako navodi Cvijanovićeva na Iksu, i presuđeni lažov.

"Vukanović u predizborno vrijeme vazda na istim temama. Ali džaba", zaključila je Cvijanovićeva.

Zukan i Vukan recikliraju iste laži. Helez pijan i uznemiren što se u Narodnoj skupštini Republike Srpske ruše i razmotavaju sve njihove laži, manipulacije i zloupotrebe. Uz to je i presuđeni lažov. Vukanović u predizborno vrijeme vazda na istim temama. Ali džaba. pic.twitter.com/sC04lkJFqu — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) July 7, 2026

Podsjećanja radi, Zukan Helez je izjavio da je njegov djed bio partizan, a djed srpskog člana Predsjedništva BiH ustaša, na šta mu je ona ekspresno odgovorila.