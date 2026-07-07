"Domet Deklaracije Narodne skupštine zavisiće od zrelosti i zajedništva"

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da će dometi Deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH biti onoliki kolika bude zrelost i zajedništvo političkih aktera Srpske.

"Namjera je da se podigne nivo svijesti o tome šta su pozicija i prava srpskog naroda, kao i kapaciteti kojima trebamo raspolagati da bismo odbranili svoja prava", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je BiH opterećena silnim problemima, a da je Republika Srpska mnogo puta bila podvrgnuta raznim neustavnim d‌jelovanjima.

"Ovdje govorimo o svojim stavovima vezano za poziciju Republike Srpske i srpskog naroda u BiH. Šta je normalnije nego da imate poziciju u kojoj nemate preglasavanje, da imate puni ustavni kapacitet i možete ga primjenjivati na način na koji trebate, da imate ista prava kao drugi", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Narodnoj skupštini, koja razmatra Prijedlog deklaracije.

Ona je dodala da u tome vidi sposobnost Narodne skupštine da iznese svoj politički stav o svakom pitanju.

Cvijanovićeva je, odgovarajući na pitanje o pozivu Savjeta ministara da Predsjedništvo BiH bez odgađanja uputi prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu u parlamentarnu proceduru, rekla da ima jasno mišljenje o tom pitanju, te da je i prošli put podržala budžet, dok su druga dva člana Predsjedništva glasala protiv.

"Smatram da je prioritetno važno da se našim radnicima obezbijedi povećanje plata na koje oni računaju. Nije bilo nikakvog razloga da se ove stvari odgađaju", naglasila je Cvijanovićeva, prenosi Srna