Tanker pogođen projektilom u Hormuškom moreuzu

Tanker koji je plovio Hormuškim moreuzom pogođen je neidentifikovanim projektilom, pri čemu je, kako se vjeruje, pretrpio strukturna oštećenja. Nema izvještaja o žrtvama ili onečišćenju okoline, objavila je britanska agencija za pomorske trgovačke operacije (UKMTO).

Istraga i poziv na oprez

UKMTO nastavlja istragu. Plovilima se savjetuje da tim područjem prolaze s oprezom te da toj organizaciji prijave svaku sumnjivu aktivnost.

Podsjetimo, Iran je sinoć ispalio najmanje dva projektila na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški moreuz, objavio je Aksios pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika. Oba broda pretrpjela su velika oštećenja, ali nije bilo poginulih ni povrijeđenih.

Napad je uslijedio neposredno nakon isteka jednosedmičnog sporazuma između SAD-a i Irana o obustavi napada u Hormuškom moreuzu, čime su ponovno porasle napetosti u toj ključnoj pomorskoj ruti.

Sinoć je pogođen katarski tanker

Prema Rojtersu, izvor upućen u incident tvrdi da je pogođeni brod katarski tanker za ukapljeni prirodni plin Al-Rekayyat, koji je u trenutku napada bio natovaren UPP-om. Projektil je navodno pogodio lijevi bok broda, nakon čega je izbio požar u pogonu broda. Posada je na bezbjednom, ali zbog gustog dima još nije moguće procijeniti puni razmjer štete, a izvor upozorava da postoji opasnost od eksplozije.

Indirektni pregovori između SAD-a i Irana završili su prošle sedmice bez vidljivog napretka, a američki predsjednik Donald Tramp juče je poručio da će Vašington ili postići dogovor s Iranom ili "dovršiti posao", ponovno zaprijetivši vojnom akcijom. Istodobno je, prema pisanju Vol strit žurnala, Iranska revolucionarna garda tokom vikenda putem radija upozoravala brodove da su "njihovi projektili i dronovi spremni pucati".