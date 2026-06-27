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Puca mir u Hormuzu: Pogođen tanker

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 12:44

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Пуца мир у Хормузу: Погођен танкер
Foto: Tanjug/AP/Amirhosein Khorgooi

Novi bezbjednosni incident potresao je strateški ključni Hormuški moreuz nakon što je neidentifikovani projektil pogodio komercijalni tanker tokom plovidbe, potvrdila je danas Agencija za pomorske trgovačke operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO).

Prema zvaničnom saopštenju, napadnuti brod pretrpio je oštećenja na komandnom mostu. Na sreću, svi članovi posade prošli su bez povreda i trenutno se nalaze na sigurnom. Iz UKMTO-a dodaju da nakon udara nije zabilježeno zagađenje mora, te da je istraga o počiniocima u toku.

Osveta za "Ever Lavli"

Ovaj napad dolazi u trenutku eskalacije i novih vojnih sukoba u regionu, koji su se razbukali samo nekoliko sati ranije. Naime, Sjedinjene Američke Države izvele su tokom noći opsežne vazdušne udare na južnu obalu Irana, ciljajući tamošnje vojne položaje.

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Pentagon je zvanično potvrdio da su u toj operaciji pogođeni iranski raketni i radarski sistemi, kao i baze bespilotnih letjelica, što je bio direktan odgovor Vašingtona na iranski napad dronom na kontejnerski brod "Ever Lavli" (Ever Lovely), koji plovi pod singapurskom zastavom.

Propast primirja iz Islamabada

Teheran nije dugo čekao s odgovorom na američke vazdušne udare. Iransko Ministarstvo spoljnih poslova odmah je saopštilo da je njihova vojska pokrenula "odbrambene udare" na vojne ciljeve direktno povezane sa američkim snagama u regionu.

Pritom su optužili Vašington za grubo kršenje Povelje UN-a i nedavno postignutog Memoranduma o razumijevanju iz Islamabada, pod kojim se Iran obavezao na trajni prekid vojnih operacija na ovom području.

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Jutros se oglasio i Bahrein, koji je oštro osudio Teheran nakon što je nekoliko iranskih dronova rano jutros povrijedilo njihov vazdušni prostor i napalo teritoriju tog kraljevstva.

Vlasti u Manami poručile su da Iran ovakvim potezima direktno podriva teškom mukom postignute mirovne napore, te su zvanično zatražile hitnu intervenciju Savjeta bezbjednosti UN-a kako bi se zaustavilo dalje širenje sukoba u Persijskom zalivu.

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Hormuški moreuz

Iran

Amerika

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