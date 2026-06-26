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Jasan znak Amerikancima: Dvije selekcije zaprijetile napuštanjem terena

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 22:42

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Јасан знак Американцима: Двије селекције запријетиле напуштањем терена
Foto: Tanjug / AP / Natacha Pisarenko

Organizatori Mundijala našli su se u neočekivanom problemu, nakon što su dvije selekcije zaprijetile napuštanjem terena.

Naime, organizator je na nekoliko mečeva želio da promoviše jednakost i seksualne slobode, ali su pri tome svjesno ili ne odabrali nacionalne selekcije islamskih zemalja.

Fudbalski savezi Egipta i Irana saopštili su da će njihove reprezentacije napustiti teren ukoliko tokom utakmice posljednjeg kola grupne faze njihovi igrači ili članovi stručnog štaba budu izloženi neovlaštenim sloganima ili LGBT obilježjima.

Dvije selekcije će odmjeriti snage u posljednjem kolu grupe G, a utakmica bi mogla odlučiti putnike u nokaut fazu takmičenja. Ipak, pažnja javnosti uoči susreta usmjerena je i na poruke koje su stigle iz oba saveza.

U zajedničkom saopštenju navodi se da će ekipe reagovati napuštanjem terena ukoliko dođe do bilo kakvog prikazivanja sadržaja za koji smatraju da nije odobren ili da predstavlja političku ili ideološku poruku.

Za sada nije precizirano šta obje strane smatraju “neovlaštenim sloganima”, niti je navedeno da li postoje konkretne sigurnosne procjene koje su dovele do ovakvog upozorenja neposredno prije početka susreta.

Organizatori zasad nisu objavili službenu reakciju na izjave Egipta i Irana, niti su potvrdili da postoje informacije koje bi ukazivale na mogućnost incidenata tokom utakmice.

(Sport Sport)

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Egipat

Iran

LGBT

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