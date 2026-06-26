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Burkina Faso prekinula diplomatske odnose sa Francuskom

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 22:27

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Буркина Фасо прекинула дипломатске односе са Француском
Foto: Atypeek Dgn/Pexels

Burkina Faso prekida diplomatske odnose sa Francuskom zbog, kako navodi, njenog nepoštovanja principa međusobnog uvažavanja i nemiješanja u unutrašnje poslove, izjavio je ministar komunikacija Gilber Uedraogo u obraćanju na državnoj televiziji u petak.

Ova odluka uslijedila je nakon temeljne procjene trenutnog stanja bilateralnih odnosa između Burkine Faso i Francuske.

"Neophodni uslovi za razvoj odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju, uzajamnom poverenju, poštovanju principa nemešanja u unutrašnje poslove i nacionalnog suvereniteta više nisu ispunjeni", navodi se u izjavi Uedraogoa.

Ministar je optužio Francusku da podržava "subverzivne mreže" i "teroriste".

Odnosi Francuske i Burkine Faso obeleženi su dugom kolonijalnom prošlošću.

Teritorija današnje Burkine Faso bila je dio Francuske Zapadne Afrike pod imenom Gornja Volta sve do sticanja nezavisnosti 1960. godine.

Iako je zemlja formalno postala suverena, Pariz je decenijama zadržao snažan politički, ekonomski i vojni uticaj kroz sistem bliskih veza sa bivšim kolonijama, poznat kao "Fransafrik".

Poslije vojnih udara 2022. godine i dolaska kapetana Ibrahima Traorea na vlast, nove vlasti su sve oštrije kritikovale Francusku, optužujući je za miješanje u unutrašnje poslove zemlje i neuspeh da pomogne u borbi protiv džihadističkih grupa.

Uslijedio je prekid vojne saradnje, povlačenje francuskih trupa, protjerivanje francuskih diplomata i postepeno okretanje Burkine Faso ka novim partnerima, prije svega Rusiji i Turskoj.

Odluka Burkine Faso da u potpunosti prekine diplomatske odnose sa Francuskom predstavlja vrhunac tog procesa.

Taj potez simbolizuje konačan raskid sa nekadašnjim kolonijalnim pokroviteljem i dio je šireg trenda u više zemalja Sahela koje nastoje da smanje francuski uticaj i preoblikuju svoju spoljnu politiku.

(RT Balkan)

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Tagovi :

Francuska

Burkina Faso

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