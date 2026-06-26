Srušena Putinova kuća u Valdaju

Jedan od objekata na imanju ruskog predsjednika Vladimira Putina na jezeru Valdaj je srušen, pokazali su satelitski snimci objavljeni na društvenim mrežama.

Putinova "dača" (sezonska ili cjelogodišnja seoska kuća u Rusiji, prim.aut.) na jezeru Valdaj je srušena, najvjerovatnije zbog straha od udara ukrajinskih dronova, prenosi bjeloruski opozicioni portal Neksta.

Prema OSINT projektu "Cyberboroshno", jedna od zgrada je demontirana zbog sve češćih ukrajinskih napada duboko na rusku teritoriju.

Kako navodi Neksta, udar na Putinovu rezidenciju bio bi izuzetno ponižavajući za Moskvu, pa je kao mjera predostrožnosti, objekat srušen.

A dacha belonging to Putin on Lake Valdai has been demolished. The reason will make you laugh



According to the OSINT project “Cyberboroshno,” one of the buildings on the territory of Putin’s Valdai residence was dismantled.



The structure may have been demolished due to the risk… pic.twitter.com/Ps1N2Aovqv — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

Postavljene mreže protiv dronova

Ovo nije prva takva mjera predostrožnosti. Kako je nedavno prineo ruski telegram kanal Agenstvo, mreže protiv dronova postavljene su duž puta oko 9 km od rezidencije.

Cilj ove mjere da zaštiti Putina od ponavljanja ukrajinske specijalne operacije.

Novinar Oleg Kašin je uveče 7. juna izvjestio da su mreže postavljene iznad parking mjesta za kamione u okrugu Valdaj u Novgorodskoj oblasti. Analiza Agenstva pokazuje da se mreže nalaze oko 9 km od Putinove zvanične rezidencije u Valdaju. Takve mreže se koriste na prvoj liniji fronta i mogu zaštititi od malih bespilotnih letjelica ili municije koja se baca sa dronova.

Takođe, sedam novih tornjeva opremljenih sistemima protivvazdušne odbrane "Pancir" izgrađeno je oko Valdaja tokom marta, čime je njihov ukupan broj porastao na 27, prenosi ruski servis Radio Liberti.

Počinje 40-dnevna operacija

Odluka o rušenju objekta je potencijalno motivisana predstojećom ukrajinskom operacijom koju je nedavno odobrio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"Odobrio sam četrdesetodnevnu operaciju Službe kako bi se uticalo na državu agresor i podstaklo okončanje rata", rekao je ukrajinski predsjednik.

(B92)