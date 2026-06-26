Netanjahu zadovoljan sporazumom: "Ovo je veliki udarac za Iran"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu objavio je video-poruku u kojoj je pozdravio okvirni sporazum postignut u Vašingtonu između Izraela i Libana.

On je naglasio da će sporazum omogućiti Izraelu da ostane u tampon-zoni koju je uspostavio na jugu Libana.

„Zadržaćemo tampon-zonu sve dok Hezbolah ne bude razoružan i dok god bude postojala prijetnja Državi Izrael“, rekao je Netanjahu.

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Istakao je da ovaj sporazum predstavlja i udarac za Iran.

„Ovo je takođe veliki udarac za Iran. Iran pokušava da nas natjera da se silom povučemo iz južnog Libana. U suštini, Izrael, Liban i Sjedinjene Američke Države poručuju Iranu – to se tebe ne tiče. Ti nemaš nikakvu ulogu u Libanu. Ni ti, ni Hezbolah, ni bilo koja teroristička organizacija“, poručio je izraelski premijer.

Netanjahu je dodao da će, prema sporazumu, biti formirane dvije takozvane pilot-zone.

„Takođe dozvoljavamo libanskoj vojsci da počne pripreme za preuzimanje teritorije. Formiramo dvije pilot-zone, obje na preporuku Izraelskih odbrambenih snaga (IDF). Jedna se nalazi južno od rijeke Litani i potpuno je izvan prvobitne bezbjednosne zone, dok je druga sjeverno od Litanija, na manjem području u proširenoj bezbjednosnoj zoni koju smo zauzeli u posljednje dvije sedmice, a za koju IDF smatra da više nije neophodna“, tvrdi Netanjahu.

Ipak, naglasio je da Izrael zadržava pravo na bezbjednosnu zonu.

„Zadržavamo prvobitnu bezbjednosnu zonu, koja pokriva domet protivtenkovskih raketa Hezbolaha. Nećemo dozvoliti ni Hezbolahu, ni libanskom stanovništvu da uđu u to područje. Najvažnije je da Izrael poručuje: ‘Naša bezbjednost je na prvom mjestu’“, rekao je premijer Izraela.

Njegova kancelarija izdala je posebno saopštenje o potpisanom okvirnom sporazumu, navodeći da on otvara put budućim sporazumima između Izraela i Libana.

„Sloboda vojnog djelovanja Izraelskih odbrambenih snaga biće očuvana u cijeloj bezbjednosnoj zoni kako bi bile otklonjene prijetnje bilo koje vrste“, saopšteno je iz kabineta Benjamina Netanjahua, prenosi Kliks.