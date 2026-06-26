Silovatelj (38) lažirao vlastitu smrt, pobjegao u Škotsku pa umro u bolnici

Nikolas Rosi (Nicholas Rossi), Amerikanac koji je lažirao sopstvenu smrt kako bi izbjegao optužbe za silovanje, a potom pobjegao u Škotsku, preminuo je u bolnici.

Rosi, porijeklom sa Roud Ajlenda (Rhode Island), prošle godine je osuđen zbog silovanja dvije žene u Juti 2008. godine. Imao je 38 godina, prenosi Skaj njuz (Sky News).

Smrt u bolnici

Iz Uprave zatvorskog sistema Jute saopštili su da je Rosi proglašen mrtvim u lokalnoj bolnici.

„Rosi je preminuo od komplikacija postojećeg zdravstvenog stanja nakon što je odlučio da prekine medicinsko liječenje”, naveli su u saopštenju.

„Ovo obavještenje uslijedilo je nakon komunikacije sa Rosijevom porodicom i njegovim žrtvama.”

Iz Uprave su dodali da je Rosi služio kaznu od 10 godina do doživotnog zatvora po dvije tačke optužnice za silovanje prvog stepena.

Zločin i presuda

Porota je Rosija u avgustu proglasila krivim za silovanje, nakon suđenja na kojem su svjedočile njegova žrtva i njeni roditelji.

Žrtva je nedugo prije izricanja presude na sudu izjavila da je Rosi za sobom ostavio „trag straha, boli i uništenja”.

„Ovo nije molba za osvetu. Ovo je molba za sigurnost i odgovornost, za priznanje štete koja nikada neće u potpunosti zacijeliti”, rekla je.

Slučaj je otvoren 2018. godine, nakon što je pregledan deset godina star DNK uzorak prikupljen nakon silovanja.

Pred sudom u okrugu Solt Lejk (Salt Lake), žena je ispričala da je 2008. godine započela vezu sa Rosijem dok se oporavljala od traumatske povrede mozga. Rekla je da su se upoznali preko ličnog oglasa koji je Rosi objavio na internetu, te da su se ubrzo vjerili.

Plaćala je njihove izlaske i Rosijevu stanarinu. Veza se, prema njenim riječima, pogoršala kada je Rosi „počeo da postaje posesivan i da mi govori ružne stvari”.

Na dan silovanja, ispričala je, lupao joj je po automobilu i tijelom joj blokirao izlaz iz garaže. Nakon što je pristala da uđe u kuću kako bi razgovarali, gurnuo ju je na krevet, pritisnuo i silovao, svjedočila je.

Bizarno bježanje i hapšenje

Nakon što je optužen u jednom od slučajeva, u februaru 2020. godine objavljena je internetska osmrtnica u kojoj je navedeno da je preminuo od ne-Hodžkinovog limfoma.

Međutim, Rosi je uhapšen sljedeće godine u Škotskoj, gdje se liječio od kovida. Bolničko osoblje prepoznalo je njegove tetovaže, uključujući grb univerziteta koji nikada nije pohađao, sa Interpolove crvene potjernice.

Uslijedila je dugotrajna pravna bitka, zbog koje je izručen tek u januaru 2024. godine. Rosi je cijelo vrijeme tvrdio da je žrtva namještaljke i da je on zapravo irsko siroče po imenu Artur Najt (Arthur Knight).

Tokom bizarnog pojavljivanja pred sudom u Juti nakon izručenja, Rosi je govorio izraženim engleskim naglaskom, sudiji se obraćao sa „m'lady”, a svoje ime, Artur Najt Braun (Arthur Knight Brown), izgovarao je teškim i zadihanim glasom.

Istražioci su utvrdili da je Rosi, čije je pravo ime Nikolas Alahverdijan (Nicholas Alahverdian), tokom godina koristio najmanje desetak pseudonima kako bi izbjegao hapšenje.

U međuvremenu se oženio ženom u Bristolu (Bristol), nakon čega se par preselio u Glazgov (Glasgow).

(Skaj njuz)