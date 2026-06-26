Stiže dokumentarac o Novaku Đokoviću

Novak Đoković dobija dugometražni dokumentarni film "Novak Djokovic: The Wolf in Winter", koji će premijerno biti prikazan 20. avgusta ekskluzivno na "Prajm Video".

Film donosi priču o čovjeku koji je, po gotovo svim statističkim parametrima, najveći teniser koji je ikada držao reket, ali i o strani Đokovića koju javnost nije uvijek imala priliku da vidi.

„Tenis mi je dao toliko toga, ali najveće bitke nikada nisu bile samo na terenu. Ovaj dokumentarac govori o trenucima koje ljudi nisu vidjeli – sumnjama, žrtvama i radu na tome da se stalno razvijam izvan priče za koju mnogi misle da je znaju”, rekao je Đoković.

Srpski as istakao je da je ponosan što će publici pokazati ličniji dio svog života.

„Ponosan sam što mogu da podijelim ovu stranu svog života sa porodicom, timom, prijateljima i navijačima koji su me podržavali tokom cijelog puta. Amazon (Amazon) i Džejson su razumjeli da ovo nikada nije bila samo priča o tenisu, već o ljudima, vrijednostima i trenucima koji stoje iza svega. Putovanje je bilo nevjerovatno, ali putovanje je daleko od kraja”, poručio je Đoković.

Đokovićeva priča još nije završena, ali njegovo nasljeđe već je bez premca. Osvojio je 24 grend slem titule, najviše u istoriji muškog tenisa, ima više od 1.100 pobjeda u karijeri, olimpijsko zlato, rekordnih 428 sedmica na prvom mjestu ATP liste i više nastupa na grend slem turnirima od bilo kog igrača u otvorenoj eri (Open era).

Ipak, dokumentarac ne ostaje samo na rekordima.

„Vuk zimi” (The Wolf in Winter) bavi se čovjekom koji je odrastao u ratom pogođenoj Srbiji, uz finansijske probleme i porodicu koja je žrtvovala sve kako bi podržala njegov teniski put.

Film se vraća i na period kada je Đoković ulazio u vrh svjetskog tenisa, ali nije dočekan raširenih ruku. U eri u kojoj su Rodžer Federer i Rafael Nadal već izgradili veliko rivalstvo, Novak je često doživljavan kao neko ko remeti poredak koji su navijači već prihvatili kao mit.

Kroz ekskluzivan pristup iza kulisa najvećih turnira, treninge, pripreme i privatne trenutke sa porodicom i prijateljima, dokumentarac donosi detaljan pogled na Đokovićev svijet.

U filmu govore i njegova supruga Jelena, članovi porodice, kao i velike teniske ličnosti – Rafael Nadal, Andre Agasi, Pit Sampras, Boris Beker i Džim Kurijer.

Reditelj Džejson Hehir, poznat po sportskim dokumentarcima, ističe da ga je posebno zanimalo šta pokreće sportistu koji je već osvojio sve.

„Uvijek me je fasciniralo šta pokreće najveće sportiste, posebno šta ih motiviše kada već stignu do vrha svog sporta. Novak nam je dao potpun pristup njegovoj neumornoj fizičkoj i mentalnoj pripremi dok se takmiči na najvišem nivou protiv igrača koji su ponekad duplo mlađi od njega”, rekao je Hehir.

On je dodao da film prikazuje Đokovića mnogo šire od uloge šampiona.

„U tom procesu upoznali smo ga kao oca, muža, prijatelja i ponekad tvrdoglavu, polarizujuću kulturnu figuru. On je fascinantna osoba i radujem se što će publika vidjeti ovo istraživanje najvećeg svih vremena (GOAT) na raskrsnici, u završnom dijelu briljantne karijere”, poručio je reditelj.

Premijera dokumentarca „Novak Đoković: Vuk zimi” zakazana je za 20. avgust na Prajm videu (Prime Video).

(b92)