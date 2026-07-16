Logo

Munjevita provala u Gradišci: Lopov za pola minuta opustošio hundai

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 22:30

Komentari:

0
Крађа новчаника у Градишци
Foto: Alo / Printscreen

Džo Adžović osumnjičen je za obijanje automobila u Gradišci, a nadzorne kamere zabilježile su nevjerovatan snimak na kojem se vidi da mu je za cijelu akciju bilo potrebno nešto više od pola minuta, saznaje Aloonlajn.

Na snimku se vidi kako osumnjičeni u dukserici i šortsu najprije polako prilazi parkiranom automobilu, a zatim pritrčava i šakom počinje da udara u prozor na vozačevoj strani.

Nakon nekoliko udaraca, laktom razbija prozor, naginje se u automobil, otvara vrata automobila, uzima plijen i počinje da bježi.

Tokom obijanja ovog automobila hundai upalio se i alarm, prenosi Alo.

Brza reakcija policije i hapšenje osumnjičenog

Podsjećamo, policija u Gradišci je Adovića uhapsila 16. jula pod sumnjom da je počinio krivično d‌jelo teška krađa.

"Policijskoj stanici Gradiška je oko 3.00 časa, prijavljeno da je nepoznato lice upotrebom fizičke snage izvršilo provalu u putnički automobil marke hundai, te tom prilikom otuđilo novčanik u kojem se nalazila određena količina novca", saopštili su iz Policijske uprave Gradiška, navodeći inicijale osumnjičenog.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Gradiška

Krađa

Lopov

hapšenje

novčanik

Komentari (0)

Više iz rubrike

Нови детаљи трагедије: Познат идентитет страдалог у несрећи

Hronika

Novi detalji tragedije: Poznat identitet stradalog u nesreći

2 h

0
Још један живот изгубљен на путу: Трагедија у БиХ

Hronika

Još jedan život izgubljen na putu: Tragedija u BiH

3 h

0
Детаљан поглед на минарет са украшеним дизајном под ведрим плавим небом, уоквирен лишћем дрвећа.

Hronika

Horor u BiH: Tijelo pronađeno pored džamije

3 h

0
Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.

Hronika

Prijedorčanka pretukla dvojicu muškaraca: Iza rešetaka još dva mjeseca

3 h

0

  • Najnovije

23

09

Poznat termin novog evropskog meča Borca

22

59

Državljani BiH i Srbije iznajmili bager i nestali s njim, šteta 30.000 evra

22

49

Peta noć zaredom: Novi talas američkih udara na Iran

22

41

Vanredno stanje na sedam ostrva u Grčkoj

22

30

Munjevita provala u Gradišci: Lopov za pola minuta opustošio hundai

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima