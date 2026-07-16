Munjevita provala u Gradišci: Lopov za pola minuta opustošio hundai

Džo Adžović osumnjičen je za obijanje automobila u Gradišci, a nadzorne kamere zabilježile su nevjerovatan snimak na kojem se vidi da mu je za cijelu akciju bilo potrebno nešto više od pola minuta, saznaje Aloonlajn.

Na snimku se vidi kako osumnjičeni u dukserici i šortsu najprije polako prilazi parkiranom automobilu, a zatim pritrčava i šakom počinje da udara u prozor na vozačevoj strani.

Nakon nekoliko udaraca, laktom razbija prozor, naginje se u automobil, otvara vrata automobila, uzima plijen i počinje da bježi.

Tokom obijanja ovog automobila hundai upalio se i alarm, prenosi Alo.

Brza reakcija policije i hapšenje osumnjičenog

Podsjećamo, policija u Gradišci je Adovića uhapsila 16. jula pod sumnjom da je počinio krivično d‌jelo teška krađa.

"Policijskoj stanici Gradiška je oko 3.00 časa, prijavljeno da je nepoznato lice upotrebom fizičke snage izvršilo provalu u putnički automobil marke hundai, te tom prilikom otuđilo novčanik u kojem se nalazila određena količina novca", saopštili su iz Policijske uprave Gradiška, navodeći inicijale osumnjičenog.