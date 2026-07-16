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Novi detalji tragedije: Poznat identitet stradalog u nesreći

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 22:07

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Нови детаљи трагедије: Познат идентитет страдалог у несрећи
Foto: ATV

Nova saobraćajna nesreća na bh. putevima odnijela je još jedan život. Jedna osoba poginula je kod Breze kada je automobilom sletjela sa puta.

Kako "Radiosarajevo.ba" saznaje, riječ je o Azizu Trebi iz mjesta Neprivaj, opština Vareš, rođenom 1965. godine.

Trebo je smrtno stradao u prevrtanju putničkog vozila marke "Škoda", a smrt je konstatovao mrtvozornik koji je izašao na mjesto nesreće.

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Nezvanično se saznaje da je uzrok smrti srčani udar.

Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice Breza, a o događaju je informisan i dežurni kantonalni tužilac Tužilaštva ZDK.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

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