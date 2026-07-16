Zaboljelo ga uho, ljekari ga vratili kući - ubrzo preminuo

Mladić (21) preminuo je od neizlječivog tumora na mozgu samo četiri nedjelje nakon što su ljekari njegove simptome pogrešno pripisali infekciji uha.

Tajler Morton, umetnik iz Bedforda, prvi put se požalio na bol u uhu u januaru, pre nego što mu je lijeva strana lica iznenada utrnula i počeo je da ima problema sa hodanjem.

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Nakon odlaska u bolnicu, dijagnostikovana mu je infekcija uha i vrtoglavica, pa je poslat kući sa antibioticima.

Antibiotici nisu pomogli, a njegovo stanje se brzo pogoršalo. Počeo je da povraća i izgubio je funkciju čitave lijeve strane tijela.

CT skener je pokazao promjenu na mozgu, a nakon biopsije u bolnici Adenbruks u Kembridžu dijagnostikovan mu je glioblastom četvrtog stepena.

Glioblastom je agresivan oblik raka mozga. U Velikoj Britaniji se svake godine dijagnostifikuje kod oko 3.200 ljudi, a samo jedna trećina obolelih preživi duže od godinu dana. Prosječno vrijeme preživljavanja iznosi između 12 i 18 mjeseci.

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Tajleru Mortonu je rečeno da je njegovo stanje previše teško za liječenje poput hemoterapije, koje bi mu možda moglo produžiti život.

Preminuo je 25. marta, samo nekoliko nedjelja nakon što su se prvi simptomi pojavili.

Njegova sestra Ela Morton (19), automehaničarka, rekla je:

"Sve se dogodilo tako brzo i njegovo stanje se tako naglo pogoršalo. Tri nedjelje pre nego što je dobio dijagnozu, hodao je i pričao, a onda više nije mogao ništa sam. U tom trenutku bio je samo tijelo. Tajler je otpušten iz bolnice da bi praktično umro kod kuće. Bio je nevjerovatan stariji brat. Bio je duhovit i ljubazan, brat kome sam se obraćala za sve. Oboje smo živjeli sa bakom i bili smo nerazdvojni. Bila sam očajna jer za njega ništa nije moglo da se uradi".

Ela Morton je rekla da je porodica ljuta što rak nije ranije otkriven, kada bi "mnogo više moglo da se uradi za njega".

"Barem bismo tada imali osjećaj da smo pokušali", dodala je.

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Ela sada sarađuje sa dobrotvornom organizacijom Brejn Tumor Riserč na prikupljanju sredstava za istraživanje tumora mozga. Istraživanja te organizacije pokazuju da tumori mozga ubijaju više djece i odraslih mlađih od 40 godina nego bilo koji drugi oblik raka.

Istorijski gledano, samo oko jedan odsto nacionalnih sredstava namenjenih istraživanju raka bilo je usmjereno na tumore mozga od kada postoje zvanični podaci.

Doktorka Karen Noble, direktorka za istraživanje u organizaciji Brejn Tumor Riserč, rekla je: "Tajlerova priča odražava razornu stvarnost sa kojom se suočavaju mnoge porodice širom Velike Britanije. Pozivamo vladu da poveća nacionalna ulaganja u istraživanje tumora mozga, uključujući glioblastom. Takođe moramo da vidimo povećanje broja kliničkih ispitivanja i dostupnosti tih ispitivanja u Velikoj Britaniji, kao i da okončamo nejednakosti u pristupu sekvenciranju cijelog genoma, koje bi moglo da pomogne u pristupu novim terapijama i kliničkim ispitivanjima".

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Glioblastomi su poslednjih godina privukli pažnju javnosti nakon što su od njih preminule brojne poznate osobe.

Među njima su književnica Sofi Kinsela, koja je preminula u decembru 2025. godine, i laburistička političarka Dama Tesa Džovel, koja je umrla 2018. godine.

U martu 2022. godine, pjevač grupe "Vontid", Tom Parker, preminuo je nakon 18-mjesečne borbe sa ovim oblikom raka.

(Telegraf)