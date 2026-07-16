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Državljani BiH i Srbije iznajmili bager i nestali s njim, šteta 30.000 evra

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ATV redakcija
16.07.2026 22:59

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Багер
Foto: Pixabay

Okružni sud u njemačkom Ketenu osudio je u odsustvu državljane Bosne i Hercegovine i Srbije koji su iznajmili mini-bager vrijedan oko 30.000 evra, a zatim nestali bez traga. Njih dvojica su osuđeni na uslovne kazne zatvora.

Kako prenose mediji, tokom iznajmljivanja bagera u decembru 2023. godine, dvojica muškaraca (tada starosti 20 i 27 godina) koristila su falsifikovana češka dokumenta na imena "Tobias D." i "Marijan K.". Vlasnica firme je čak fotografisala dokumente i provjerila prijavu boravka u Magdeburgu. Međutim, kasnije se ispostavilo da su svi papiri, kao i tablice na kombiju, kojim su došli, bili lažni

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Prema svjedočenju oštećene, stariji počinitelj je govorio njemački prilično dobro dok je sklapao ugovor za vikend-najam, dok su međusobno komunicirali na svom maternjem jeziku.

Pravni apsurd

Inače, ovaj proces predstavlja i jednu vrstu pravnog apsurda. Naime, tokom procesa je ostalo nejasno kako su optužnice uopšte pravno uručene, s obzirom na to da obojica nemaju poznatu adresu stanovanja. Sudski pozivi su poslati službenici suda u gradu Pirna (Saksonija), koja je iz nepoznatih razloga bila imenovana za njihovog "povjerenika za prijem pošte".

Inače, ovaj modus operandi je deo šireg trenda organizovanog kriminala iz istočne i jugoistočne Evrope koji cilja njemačke iznajmljivače građevinskih mašina:

Učestale prevare sa građevinskim mašinama od strane organizovanih grupa iz jugoistočne Evrope predstavljaju izazov za njemačko pravosuđe zbog teškog uručivanja poziva, ali prvenstveno bjekstva počinilaca, prenose Nezavisne novine.

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bager

Državljanin BiH

Materijalna šteta

Nestanak

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