Peta noć zaredom: Novi talas američkih udara na Iran

Američke snage pokrenule su novi talas udara na Iran, petu noć zaredom, saopštila je Centralna komanda SAD.

Američke snage pokrenule su novi talas udara na Iran, petu noć zaredom, saopštila je Centralna komanda SAD.

Komanda je na Iksu navela da je novi talas udara uslijedio da bi se dodatno oslabili iranski vojni kapaciteti.

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Tri eksplozije večeras su potresle lučki grad Bandar Abas na jugu Irana, javila je iranska mreža IRIB ali drugi detalji nisu saopšteni.