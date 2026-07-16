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Peta noć zaredom: Novi talas američkih udara na Iran

Autor:

ATV redakcija
16.07.2026 22:49

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Пета ноћ заредом: Нови талас америчких удара на Иран
Foto: X / U.S. Central Command

Američke snage pokrenule su novi talas udara na Iran, petu noć zaredom, saopštila je Centralna komanda SAD.

Američke snage pokrenule su novi talas udara na Iran, petu noć zaredom, saopštila je Centralna komanda SAD.

Komanda je na Iksu navela da je novi talas udara uslijedio da bi se dodatno oslabili iranski vojni kapaciteti.

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