Milica Dabović raskinula sa kumom Darka Lazića! Upoznali se preko Onlifensa

Bivša košarkašica i osvajačica zlatnih medalja, a sada Onlifens zvijezda, Milica Dabović, oglasila se na mrežama šok objavom i tako pokrenula šuškanja da je raskinula vezu sa kumom Darka Lazića, Milanom!

Milan, kum pjevača Darka Lazića, osvojio je srce bivše šampionke u košarci, Milice Dabović, a ona je neretko u svojim oglašavanjima isticala koliko joj je zapravo lijepo sa njim.

Ipak, njeno novo oglašavanje na mrežama mnogima je unijelo sumnju da je došao kraj njihovom odnosu.

- Ne vraćaj se bivšim ljubavima - piše na njenom prvom Instagram storiju, dok je na sljedećem objavila:

- E moj narcisu i ti ćeš da uveneš - pisalo je na fotografiji, a posljednja je podigla veliku buru u javnosti:

- Ovdje će te prije osuditi što si se razvela, nego pitati šta si sve morala da trpiš prije nego što si otišla - pisalo je u objavi.

Na statusu na mreži Vocap, ona je podijelila fotografiju sa sinom, pa je tako tekstom dodatno potvrdila navode da je došlo do pucanja tikve.

- Od kad sam krenula da idem u crkvu, shvatila sam da mi nismo jedno za drugo i da sam četiri godine bacila u vodu. Nekome prosto nema pomoći - napisala je ona na statusu na aplikaciji Vocap.

"Dao je više hiljada evra prije nego što me je upoznao"

Podsjetimo, prije četiri mjeseca, Milica Dabović je gostovala u emisiji "Magazin In", kod voditeljke Sanje Marinković, te je tom prilikom govorila o upoznavanju sa Milanom.

- Upoznala sam ga na Onlifensu. Bio je pravi kavaljer, čovjek koji me je oborio s nogu. Možda ću ja biti prva koja će se udati sa Onlifensa, bićete pozvani. Ovo je stvarno ljubav - rekla je Milica Dabović.

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- Uradio je super foru, znao je da do mene neće doći preko društvenih mreža. On se pretplatio tamo i počeo je da "tipuje". On je cijela tri dana proveo da "tipuje", ništa ne traži... I naravno da zapadne za oko neko ko od jutra do mraka "tipuje". Nikada nije prigovorio, bio je veliki džentlmen. Jeste, par hiljada, sigurno. Ja sam rekla: "Prestani, mene je blam, ja ti ništa nisam dala za uzvrat". Bilo mi je neprijatno, on je rekao: "Od tebe ne želim ništa, evo ti moj broj telefona, pa ako želiš, ti se javi" - dodala je ona.

Raskidali, pa se mirili

Podsjetimo, prije godinu dana, glavna vijest u domaćim medijima bila je i raskid ovog ljubavnog para. Naime, Milica i Milan Cvetinović, koji je ujedno i kum poznatom pjevaču Darku Laziću, obnovili su romansu poslije raskida.

Iako su u prošlosti više puta prekidali vezu, Milica je na društvenim mrežama podijelila fotografiju na kojoj pozira sa Milanom u ljubavnom trenutku - grli ga i ljubi, dok on uz osmijeh pozira.

Milica je jednom prilikom boravila u Americi kod njega, gdje je provela praznike, a onda šokirala sve objavom na Instagramu. Tad je navela da je frapirana sa kakvim je čovjekom bila.

- Pored mog sina i mojih prijatelja, nešto što me je juče oduševilo, obradovalo i nasmijalo jeste video na koji samo naletjela listajući Instagram. Ljudi, vjerujte mi, ja sam šokirana sa kakvim sam likom bila. Ja nisam osoba koja bi bila sa takvim čovjekom, u svakom smislu te riječi - rekla je Milica u snimku koji je objavila.

- Poslije godinu dana shvatiš da to nisu samo poroci, nego da je to neizlečiva bolest. Samo ću reci hvala! Uz prave prijatelje, uz sina, prave ljude sve je mnogo lakše! Ko razumije, shvatiće. Idemo dalje. Samo se pametni šale na svoj račun - napisala je dalje ona, a malo potom je objavu obrisala.

(telegraf)