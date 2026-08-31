Logo

Kristina iza sebe ostavila šestoro djece: Preminula poznata influenserka

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 12:26

Komentari:

0
Кристина Ковачевић Хитрец
Foto: Instagram

Poznata hrvatska influenserka Kristina Kovačević Hitrec, umrla je 30. avgusta 2026. godine.

Kristina je u javnosti bila najprepoznatljivija kao autorka izuzetno popularne Fejsbuk stranice "Mamin blog".

Лисице на рукама

Hronika

Banjalučanin pijan zapucao pa završio u lisicama

Veliku pažnju javnosti privukla je zahvaljujući svom potpuno otvorenom i iskrenom progovaranju o temama majčinstva, porodice i svakodnevnih izazova sa kojima se roditelji susreću.

Dobitnica nagrade "Ponos Hrvatske" i velika humanitarka

Pored svog angažovanja na društvenim mrežama, Kristina je bila majka šestoro djece. Bila je poznata po svom izraženom humanitarnom radu, zbog čega je dobila i nagradu "Ponos Hrvatske".

Aktivno je učestvovala u brojnim humanitarnim akcijama, sarađivala sa različitim medijima i novinarima, a u javnosti je bila poznata i po tome što je hrabro ukazivala na društvene probleme i otkrivala pojedine afere.

"Juče se dogodila tragedija"

Tužnu vijest o njenoj iznenadnoj smrti podijelio je njen prijatelj Marin Vlahović.

"Juče se dogodila tragedija. Napustila nas je Kristina Kovačević Hitrec, poznata kao 'Mamin blog', majka šestoro djece, dobitnica nagrade Ponos Hrvatske, žena koja je učestvovala u brojnim humanitarnim akcijama, sarađivala s raznim medijima i novinarima, pa i otkrivala pojedine afere", napisao je Vlahović u objavi na društvenim mrežama.

Vlahović se u svom oproštaju osvrnuo i na tamnu stranu popularnosti sa kojom se Kristina borila na društvenim mrežama. Kako je naveo, uprkos njenom stalnom trudu da pomogne drugima, Kristina se često suočavala sa neprijatnostima na internetu.

избори гласање

BiH

SNSD ima kandidate za Parlament BiH i u četiri izborne jedinice u FBiH

"Kristina se često sukobljavala na društvenim mrežama i postojale su osobe koje su je sistematski uznemiravale, ali oni koji su je bolje poznavali kažu da je prije svega bila dobar čovjek i da je uvijek spremno pomagala drugima. Moje saučešće njenoj porodici. Počivala u miru, draga prijateljice", poručio je Vlahović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kristina Kovačević Hitrec

In memoriam

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ево због чега је Лидија Вукићевић изгубила улогу у популарној серији

Scena

Evo zbog čega je Lidija Vukićević izgubila ulogu u popularnoj seriji

4 h

0
Едита Арадиновић донијела драстичну одлуку: Фанови је моле да се предомисли

Scena

Edita Aradinović donijela drastičnu odluku: Fanovi je mole da se predomisli

6 h

0
Маја Маринковић

Scena

Maja Marinković više ne izgleda ovako

21 h

1
Лидија Вукићевић се огласила из центра Сарајева: Ако нисам добродошла...

Scena

Lidija Vukićević se oglasila iz centra Sarajeva: Ako nisam dobrodošla...

21 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

54

Minić najavio jednokratnu pomoć za učenike i studente: Evo koliko iznosi

14

49

Saobraćaj potpuno obustavljen: Vozač poginuo u teškom sudaru s autobusom

14

44

Dodik: Minić predložio jednokratne naknade za učenike i studente

14

41

Kupio ga 1991. i nikada ga nije vozio: Prodaje se najunikatniji BMW na svijetu

14

40

Otkazan koncert Dina Merlina u Srbiji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima