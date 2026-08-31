Kristina iza sebe ostavila šestoro djece: Preminula poznata influenserka

Autor:ATV redakcija
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Poznata hrvatska influenserka Kristina Kovačević Hitrec, umrla je 30. avgusta 2026. godine.
Kristina je u javnosti bila najprepoznatljivija kao autorka izuzetno popularne Fejsbuk stranice "Mamin blog".
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Veliku pažnju javnosti privukla je zahvaljujući svom potpuno otvorenom i iskrenom progovaranju o temama majčinstva, porodice i svakodnevnih izazova sa kojima se roditelji susreću.
Pored svog angažovanja na društvenim mrežama, Kristina je bila majka šestoro djece. Bila je poznata po svom izraženom humanitarnom radu, zbog čega je dobila i nagradu "Ponos Hrvatske".
Aktivno je učestvovala u brojnim humanitarnim akcijama, sarađivala sa različitim medijima i novinarima, a u javnosti je bila poznata i po tome što je hrabro ukazivala na društvene probleme i otkrivala pojedine afere.
Tužnu vijest o njenoj iznenadnoj smrti podijelio je njen prijatelj Marin Vlahović.
"Juče se dogodila tragedija. Napustila nas je Kristina Kovačević Hitrec, poznata kao 'Mamin blog', majka šestoro djece, dobitnica nagrade Ponos Hrvatske, žena koja je učestvovala u brojnim humanitarnim akcijama, sarađivala s raznim medijima i novinarima, pa i otkrivala pojedine afere", napisao je Vlahović u objavi na društvenim mrežama.
Vlahović se u svom oproštaju osvrnuo i na tamnu stranu popularnosti sa kojom se Kristina borila na društvenim mrežama. Kako je naveo, uprkos njenom stalnom trudu da pomogne drugima, Kristina se često suočavala sa neprijatnostima na internetu.
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"Kristina se često sukobljavala na društvenim mrežama i postojale su osobe koje su je sistematski uznemiravale, ali oni koji su je bolje poznavali kažu da je prije svega bila dobar čovjek i da je uvijek spremno pomagala drugima. Moje saučešće njenoj porodici. Počivala u miru, draga prijateljice", poručio je Vlahović.
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