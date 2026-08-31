Edita Aradinović donijela drastičnu odluku: Fanovi je mole da se predomisli

Edita Aradinović nakon porođaja uživa u majčinstvu, a njene objave na društvenim mrežama sve češće su posvećene upravo tom dijelu njenog života.

Ipak, kada se našalila da će uskoro prestati objavljivati "mama" sadržaj, nije očekivala ovakvu reakciju svojih pratilaca.

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Pjevačica je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj je bez šminke, s kosom svezanom u rep, uz poruku:

"Obećavam da ubrzo prestajem s 'mama' kontentom i vraćam se da budem pjevaljka!".

Objava je izazvala brojne reakcije, a pratioci su je gotovo jednoglasno molili da ne prestane dijeliti trenutke iz svakodnevnog života otkako je postala majka.

Edita je potom objavila i novi stori na kojem se vidi veliki broj privatnih poruka koje je dobila od fanova. Uz fotografiju je napisala:

"Probudim se i dočeka me hrpa ovakvih poruka!".

Mnoge žene, posebno novopečene majke, poručile su joj da nastavi govoriti o majčinstvu i dijeliti svoju svakodnevicu, navodeći da uživaju u sadržaju koji objavljuje.

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Pjevačica je na poruke odgovorila u svom stilu, dajući pratiocima do znanja da ipak neće tako brzo odustati od "mama" sadržaja. Uz jednu od poruka napisala je:

"Ne prestaj s 'mama' komentarima!!! Nikad!".

Nakon brojnih komplimenata i molbi da nastavi s objavama, Edita je na kraju poručila:

"U redu, nastaviću kad ste navalili, žene, snaga ste".

Pjevačica se osvrnula i na svoj privatni život, ističući da trenutno prolazi kroz najljepši period života te da ne želi govoriti loše o svojoj porodici.

"Ja prolazim kroz najljepši period u životu i zato ga ne bih kvarila. Vidite da ja sve dijelim na mrežama. U jednom sam osjetljivom i specifičnom životnom periodu. Svako od nas radi najbolje što može, ne treba nikome ništa zamjerati. Svako radi u trenutku onako kako umije i zna".

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Dodala je da nema namjeru iznositi negativne stvari o porodici, naglasivši da joj je mir najvažniji.

"Ne namjeravam o porodici pričati loše. Jedini način da živiš mirno je da gledaš svoja posla, ja to radim. Nikome ne bih stala na žulj, tako ni svojoj sestri. Ja je volim najviše na svijetu, ona je moja", rekla je.

Govoreći o razlikama među njima, Edita je kazala da joj je žao zbog načina na koji se neke stvari rade, ali da svojoj sestri želi sve najbolje.

"To što smo različite, to je nešto drugo, ja na svoju porodicu nikad neću dati. Ona nema lošu dušu, ali smo svi različiti. Meni je žao što ona na taj način to radi. Želim joj sve najljepše na svijetu. Nikome bolje ne mogu da želim nego njoj", zaključila je.