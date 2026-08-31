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Sjednica predsjedništva SNSD-a u proširenom sastavu

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 08:36

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Главни одбор СНСД-а

Sjednica Predsjedništva SNSD-a u proširenom sastavu biće održana danas u Banjaluci.

Sjednica će biti održana u 13.00 časova u prostorijama Sekretarijata stranke, najavljeno je iz SNSD-a.

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Tag :

SNSD

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