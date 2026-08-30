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Minić učestvovao na Kupu Republike Srpske u gađanju letećih meta

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 18:58

Komentari:

3
предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić učestvovao je danas u Kozarskoj Dubici na 25. Kupu Republike Srpske u gađanju letećih meta.

"Čestitke pobjedničkoj ekipi Lovačkom udruženju `Crnjelovo` na odličnom rezultatu, kao i svim učesnicima na sportskom takmičenju i druženju", napisao je Minić na "Iksu".

Takmičenju u Kozarskoj Dubici, koje je okupilo lovce i strijelce iz cijele Republike Srpske, prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.

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Tagovi :

Savo Minić

premijer Republike Srpske

Kozarska Dubica

Komentari (3)

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