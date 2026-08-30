Minić učestvovao na Kupu Republike Srpske u gađanju letećih meta

Autor:ATV redakcija
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Premijer Republike Srpske Savo Minić učestvovao je danas u Kozarskoj Dubici na 25. Kupu Republike Srpske u gađanju letećih meta.
"Čestitke pobjedničkoj ekipi Lovačkom udruženju `Crnjelovo` na odličnom rezultatu, kao i svim učesnicima na sportskom takmičenju i druženju", napisao je Minić na "Iksu".
Takmičenju u Kozarskoj Dubici, koje je okupilo lovce i strijelce iz cijele Republike Srpske, prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.
U Kozarskoj Dubici danas sam sa lovcima i strijelcima iz cijele Republike Srpske, na 25. Kupu Republike Srpske u gađanju letećih meta.— Savo Minić (@minic_savo) August 30, 2026
Čestitke pobjedničkoj ekipi LU „Crnjelovo“ na odličnom rezultatu, kao i svim učesnicima na sportskom takmičenju i druženju. pic.twitter.com/VOh9J6Av1C
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