Minić učestvovao na Kupu Republike Srpske u gađanju letećih meta

Premijer Republike Srpske Savo Minić učestvovao je danas u Kozarskoj Dubici na 25. Kupu Republike Srpske u gađanju letećih meta.

"Čestitke pobjedničkoj ekipi Lovačkom udruženju `Crnjelovo` na odličnom rezultatu, kao i svim učesnicima na sportskom takmičenju i druženju", napisao je Minić na "Iksu".

Takmičenju u Kozarskoj Dubici, koje je okupilo lovce i strijelce iz cijele Republike Srpske, prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.