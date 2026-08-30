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Košarac: Spomen-soba VRS će biti podsjetnik na stvaranje Republike Srpske

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 16:26

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Сташа Кошарац
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac poručio je da će spomen-soba Vojske Republike Srpske, za čiju izgradnju je danas postavljen kamen temeljac na Han Pijesku, biti podsjetnik na časno stvaranje Republike Srpske.

"Današnje polaganje kamena temeljca simbol je našelj opredjeljenja da smo uz sve odluke koje su tada bile donošene. To su bile odluke u interesu očuvanja srpskog nacionalnog identiteta u BiH, srpskog narodas i Repzblike Srpske", rekao je Košarac novinarima.

Додик са владикама

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On je istakao da buduća pokoljenja treba da znaju kako i na koji način je časno i pošteno stvarana Republika Srpske, koja je otvorena za sve ljude koji žele da žive u njoj.

"Ovaj objekat će biti podsjetnik na stvaranje Republike Srpske i na našu patriotsku obavezu da je čuvamo i da radimo za nju", rekao je Košarac.

On je naveo da je ponosan što je kao bivši pripadnik Vojske Republike Srpske sa ocem učestvovo u stvaranju Srpske, te dodao da mu je danas, kada obavlja određenu funkciju, uvijek na pameti šta mogu uraditi dobro za Republiku Srpsku.

"Nikada neću odustati od nje. Mogu da pokreću postupke pred različitim sudskim instancama, ali ne mogu nam zabrane ljubav prema Republici Srpskoj. Moja ljubav prema Srpskoj nije usmjerena ni prema kome. Imam pravo da volim svoj narod i Republiku i radim za njih", rekao je Košarac.

Камен темељац за изградњу спомен-собе ВРС

Gradovi i opštine

Položen kamen temeljac za izgradnju spomen-sobe VRS u Han Pijesku

On je istakao da je danas na Saboru demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske u Han Pijesku pokazana ozbiljna energija i snaga da se zajedno sa institucijama Srpske nastavi rad na očuvanju i razvijanju Republike.

Na Han kramu kod Han Pijeska danas je položen kamen temeljac za izgradnju spomen-sobe Vojske Republike Srpske.

(Srna)

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Staša Košarac

Han Pijesak

Vojska Republike Srpske

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