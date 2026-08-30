Kriminalci preko Vocap grupe oprali stotine miliona evra: Finansirali i teroriste

Jedna grupa na aplikaciji „Vocap”, pod nazivom „Trgovci Velike Evrope”, korištena je za prebacivanje stotina miliona evra u gotovini širom svijeta, finansirajući organizovani kriminal i ekstremizam bez ikakvog pisanog traga, piše Bi-Bi-Si.

Istraga mreže evropskih javnih servisa (EBU) otkrila je da je ova grupa sa 532 člana služila za organizovanje prekograničnih transfera novca, od Brisela pa sve do britanskih gradova poput Birmingema i Londona.

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U jednom od najšokantnijih zabilježenih slučajeva, novac iz Brisela išao je direktno militantima terorističke organizacije Islamska država u Siriji, kako bi se finansiralo bjekstvo žena boraca iz tamošnjih pritvoreničkih kampova.

Ovu tajnu mrežu, koja je sadržala više od 82.000 poruka poslatih tokom 2022. godine, prvi je razotkrio belgijski istražni sudija Vensan Gera.

On je naveo da je broj transakcija bio zapanjujući, a cijela operacija je ličila na dobitak na lutriji za istražioce jer je ogolila unutrašnje funkcionisanje ogromnog podzemnog sistema.

Na telefonu šefa mreže u Briselu, Abu Adama, koji je osuđen 2024. godine zajedno sa svojim najbližim saradnikom Abu Ahmedom, policija je pronašla i 6.000 fotografija novčanica od pet evra sa serijskim brojevima i isto toliko ličnih karata.

Ovi podaci su služili kao jedinstvene šifre za prepoznavanje klijenata, što ukazuje na to da su ovi „bankari bez državnog nadzora” profesionalno obradili najmanje 12.000 transakcija.

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Članovi grupe su komunicirali na arapskom jeziku kako bi ugovarali isplate koristeći drevni sistem prenosa novca poznat kao „havala”.

Ovaj metod se oslanja na mrežu poverljivih brokera (havaladara) koji isplaćuju gotovinu na jednoj lokaciji na osnovu dogovora sa kolegom na drugom kraju svijeta, bez ikakvog elektronskog zapisa ili fizičkog transporta novčanica.

Iako havalu legalno koriste milioni migrantskih radnika za slanje pomoći porodicama u zemljama sa slabim bankarskim sistemom, kriminalci je masovno zloupotrebljavaju.

Na taj način potpuno zaobilaze međunarodni sistem Svift, koji inače automatski alarmira banke i vlasti na svaku sumnjivu ili veliku transakciju.

Istraga je pokazala da se havala širom Evrope koristi kao glavno oruđe za kriminal.

Insajder po imenu Frenk, bivši perač novca iz holandskih mreža, potvrdio je za EBU da je prisustvovao trenucima kada bi kuriri u jednoj kancelariji pored Roterdama za samo sat i po vremena donijeli preko milion evra u kešu.

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„Kasnije sam saznao da se tu ne radi samo o novcu, već o finansiranju terorizma, trgovini drogom i prostituciji”, izjavio je on.

Slični slučajevi u Austriji otkrili su neraskidivu vezu ovog sistema sa brutalnim nasiljem i švercom migranata.

Austrijska policija je tako zatvorila najveću havala kancelariju u Beču, koja je vođena iz jednog kebab-restorana, a čiji su vlasnici, dva brata iz Sirije, osuđeni zbog mučenja i silovanja kurira koji je izgubio 350.000 evra.

Zajednička akcija austrijske policije i Evropola nedavno je razbila još jedan krijumčarski lanac finansiran preko havale, koji je prebacio oko 100.000 ljudi u Evropu za samo 18 mjeseci.

Žerald Tacgern, šef jedinice za borbu protiv trgovine ljudima u austrijskoj Kriminalističko-obaveštajnoj službi, upozorio je da krijumčari snimaju video-snimke mučenja migranata i šalju ih porodicama tražeći još novca, koji se potom uplaćuje upravo kroz havala sistem.

Policijski komandant i oficir za vezu sa Evropolom, Kventin Mig, zaključuje da je havala postala primarni kanal za pranje novca u organizovanom kriminalu.

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On ističe da havaladare uopšte ne zanima da li novac potiče od šverca ljudi, prostitucije ili bakine ušteđevine za unuka – njihov jedini cilj je uzimanje provizije, potpuno van domašaja zakona.

(Glas Srpske)