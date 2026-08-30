Prevrnuo se trajekt sa oko 270 putnika: Helikopteri tragaju za nestalima

Prava drama odvija se kod obala Kipra gdje je došlo do prevrtanja trajekta na kojem je bilo oko 270 putnika.

Putnički brod potonuo je u vodama kod sjevernog dijela Kipra, nedugo nakon što je isplovio iz luke u pravcu ka Turskoj.

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U toku je opsežna akcija potrage i spasavanja putnicima. Prema riječima gradonačelnika Kirenije, Murata Šenkula, do sada je pronađeno 160 putnika. Njih prevoze do obale, nakon čega će biti transportovani u bolnice.

"Do sada je pronađeno 160 ljudi. Trenutno ih prevoze u luku. Prema informacijama koje imamo, na brodu je bilo 270 ljudi. I mi čekamo u luci. Ekipe intervenišu. Vojni helikopteri i čamci pružaju podršku. More je juče, a i danas, bilo uzburkano. Brodu koji je trebalo da prevozi putnike nije bilo dozvoljeno da isplovi iz luke", rekli su nadležni.

Prema navodima turskih vlasti koji rukovode sjevernim dijelom Kipra, u Kireniji će biti postavljena poljska bolnica.

Pokrenuta je i vazdušna potraga za ljudima sa prevrnutog broda. Na mjesto nesreće upućeni su čamci za potragu i spasavanje, a akcija je u toku.

Vlasti sjevernog dijela tvrde da su preduzete sve neophodne mjere u luci i bolnicama kako bi se pružila pomoć putnicima sa broda koji se prevrnuo.

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Prema prvim informacijama, trajekt se prevrnuo i počeo da tone na oko 2 kilometra od obale.

Posada i putnici su navodno nedugo po isplovljavanju primjetili da voda prodire u plovilo. Do prevrtanja broda je došlo kada su pokušali da se okrenu i vrate u luku.

Navodno je riječ o starom brodu, trajektu/katamaranu koji je napravljen od fiberglasa. Katamarani se koriste za prevoz tereta, ali se ovdje koriste i za prevoz putnika.

(Telegraf.rs)