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Ubijena djevojka, više ranjenih: Isplivali detalji pucnjave u Švajcarskoj

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 13:34

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Jedna osoba je poginula, a petoro je ranjeno, od kojih neki teže, u pucnjavi na rejv žurci na sjeveru Švajcarske, saopštila je lokalna policija u nedjelju, 30. avgusta.

„Potraga za počiniocima, čiji identitet trenutno nije poznat, je u toku”, naveli su na mreži Iks, dodajući da motivi i tačne okolnosti još uvijek nisu poznati.

Policija je pokrenula, kako su naveli, „intervenciju velikih razmera” kako bi pronašla počinioce nakon incidenta u Arauu, sjeverno od Ciriha.

Švajcarski list „Blik” objavio je na svom sajtu da su hici ispaljeni prije tri sata ujutru po lokalnom vremenu, na marginama žurke „Aarauer Rave”. Oko 3.500 ljudi prisustvovalo je ovoj godišnjoj tehno žurci u periodu od subote u 15 časova do nedjelje u dva sata ujutru. Portparolka policije Vanesa Rumpold izjavila je za ovaj list da se pucnjava dogodila na hipodromu gdje je događaj i održan.

„Ispaljeno je više hitaca unutar veće grupe ljudi”, dodala je ona.

Svjedoci su za „Blik” ispričali da su hici ispaljeni oko 2:30 ujutru, dok je rejv još uvijek trajao, i da je mnogo ljudi potražilo utočište u obližnjoj fiskulturnoj sali. Posjetioci žurke su u početku mislili da su hici zapravo vatromet. Jedan od njih je za list izjavio da se čula „rafalna paljba”.

Jedan stanovnik Araua objavio je snimak na društvenim mrežama na kojem se vide puste ulice, dok se u pozadini čuje nešto što zvuči kao nekoliko pucnjeva. Mediji prenose da je u prijestonici kantona, Argauu, raspoređen vojni helikopter, kao i brojni policajci, spasioci i medicinske ekipe, prenosi Mondo.

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