U Džiju-džicu savezu Srpske spremni za organizaciju 21. Balkanskog prvenstva i Svjetskog kupa

Pored 21. otvorenog Balkanskog prvenstva u fajtingu, duo sistemu i nevazi, prvi put će u Srpskoj biti održan i Svjetski kup u disciplinama duo šou i duo sistem.

Organizator je Džiju-džicu savez Republike Srpske, a manifestacija će se održati u dvorani "Borik". Za Balkansko prvenstvo već je prijavljeno oko 880 takmičara, a očekuje se oko 1000. Kada je u pitanju Svjetski kup, do sada se prijavilo oko 105 parova, a očekuje se dolazak predstavnika više od 20 zemalja. Takmičenje će biti otvorenog karaktera, pa nastup nije ograničen samo na balkanske reprezentacije. Očekuje se učešće evropskih selekcija, a interesovanje su pokazale i reprezentacije iz udaljenih zemalja, među kojima su Šri Lanka, Tajland, Turkmenistan i Tadžikistan.

Šampionat za sve uzrasne kategorije u muškoj i ženskoj konkurenciji

Očekuje se preko 1000 takmičara

"Problem nam predstavlja vizi režim BiH, posebno kada su u pitanju takmičari iz pojedinih azijskih zemalja. Samo iz Turkmenistana stiglo je 55 prijava, ali je neizvjesno koliko će njih uspjeti da dobije potrebne vize. Interesovanje je stvarno veliko", rekao je Nebojša Babić, predsjednik Džiju-džicu saveza Republike Srpske.

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Takmičenje će obuhvatiti sve uzrasne kategorije, od U10 do seniora, u muškoj i ženskoj konkurenciji. Organizatori očekuju i nastup brojnih aktuelnih evropskih i svjetskih šampiona, što bi trebalo da dodatno podigne kvalitet takmičenja. Osim samih borbi, Banjaluka će tokom ovog događaja biti i mjesto važnih međunarodnih sastanaka. Najavljen je dolazak predsjednika i generalnog sekretara Svjetske federacije, kao i predsjednika Evropske federacije. U okviru manifestacije biće održan i sudijski seminar na kojem će sudije iz regiona i drugih evropskih zemalja polagati za međunarodne licence.

"Džiju Džicu savez Srpske već godinama ima iskustvo u organizaciji velikih takmičenja. U Banjaluci, odnosno Srpskoj je do sada održano Evropsko prvenstvo za seniore 2017. godine, kao i Balkanska prvenstva u 2015, 2019 i 2022. godine, dok je aktuelni događaj poseban jer će, prvi put, biti upriličen i Svjetski kup. Biće to takmičenje sa najvećim brojem učesnika do sada i nadamo se i sa najvećim brojem zemalja koje su nastupile kod nas. Očekujemo da će publika imati šta da vidi", poručio je Babić.

Jubilej

Džiju-džicu savez Republike Srpske osnovan je 1998. godine, pa će 2028. biti obilježeno 30 godina njegovog postojanja. Organizatori se nadaju da će do tada dobiti još jedno veliko međunarodno takmičenje, Evropsko prvenstvo, što bi bio kruna dosadašnjeg rada, prenosi Glas Srpske.