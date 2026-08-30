Napravite prirodni osvježivač za ormar pomoću samo dva sastojka

Ako iz ormara umjesto mirisa svježe garderobe osjetite ustajalu notu, jednostavan osvježivač možete napraviti sami.

Potrebna su vam samo pola šolje pirinča i eterično ulje po izboru, a od dodatne opreme mala teglica, gaza i gumica.

Pirinač sipajte u teglicu, dodajte 15 do 20 kapi eteričnog ulja i dobro promiješajte. Otvor teglice prekrijte gazom i pričvrstite gumicom, pa je postavite na stabilno mjesto među garderobom.

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Za svježiji miris možete koristiti limun ili narandžu, dok su lavanda i eukaliptus dobar izbor za drugačiju aromu, prenosi Glas Srpske.

Ipak, ako se u ormaru osjećaju vlaga ili buđ, osvježivač neće riješiti problem – najprije treba otkloniti izvor vlage i dobro provjetriti prostor.