Napravite prirodni osvježivač za ormar pomoću samo dva sastojka

Autor:ATV redakcija
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Ako iz ormara umjesto mirisa svježe garderobe osjetite ustajalu notu, jednostavan osvježivač možete napraviti sami.
Potrebna su vam samo pola šolje pirinča i eterično ulje po izboru, a od dodatne opreme mala teglica, gaza i gumica.
Pirinač sipajte u teglicu, dodajte 15 do 20 kapi eteričnog ulja i dobro promiješajte. Otvor teglice prekrijte gazom i pričvrstite gumicom, pa je postavite na stabilno mjesto među garderobom.
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Za svježiji miris možete koristiti limun ili narandžu, dok su lavanda i eukaliptus dobar izbor za drugačiju aromu, prenosi Glas Srpske.
Ipak, ako se u ormaru osjećaju vlaga ili buđ, osvježivač neće riješiti problem – najprije treba otkloniti izvor vlage i dobro provjetriti prostor.
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