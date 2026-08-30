Logo

Napravite prirodni osvježivač za ormar pomoću samo dva sastojka

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 15:28

Komentari:

0
Одјећа на вјешалицама у отвореном ормару.
Foto: Atlantic Ambience/Pexels

Ako iz ormara umjesto mirisa svježe garderobe osjetite ustajalu notu, jednostavan osvježivač možete napraviti sami.

Potrebna su vam samo pola šolje pirinča i eterično ulje po izboru, a od dodatne opreme mala teglica, gaza i gumica.

Pirinač sipajte u teglicu, dodajte 15 do 20 kapi eteričnog ulja i dobro promiješajte. Otvor teglice prekrijte gazom i pričvrstite gumicom, pa je postavite na stabilno mjesto među garderobom.

Борац Левски

Fudbal

Nova projekcija će obradovati navijače Borca

Za svježiji miris možete koristiti limun ili narandžu, dok su lavanda i eukaliptus dobar izbor za drugačiju aromu, prenosi Glas Srpske.

Ipak, ako se u ormaru osjećaju vlaga ili buđ, osvježivač neće riješiti problem – najprije treba otkloniti izvor vlage i dobro provjetriti prostor.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ormar

Odjeća

trikovi

osvježivač

Komentari (0)

Pročitajte više

Генерал Ратко Младић

Svijet

''Srce heroja'': Mladića u Italiji smatraju posljednjim herojem Evrope

2 h

0
Далеководна мрежа.

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

2 h

0
Лого НАСА свемирске агенције

Nauka i tehnologija

NASA lansirala novi svemirski teleskop vrijedan 4 milijarde dolara

3 h

0
Џију-џицу савез Републике Српске

Ostali sportovi

U Džiju-džicu savezu Srpske spremni za organizaciju 21. Balkanskog prvenstva i Svjetskog kupa

3 h

0

Više iz rubrike

Машина за прање веша

Savjeti

Stavite dvije kuglice folije u bubanj i zaboravite na peglanje

1 d

0
Крупни план баштенског цријева које прска воду по трави, приказујући одржавање травњака током сунчаног дана.

Savjeti

Kako oporaviti baštu i travljnjak nakon vrelih dana?

1 d

0
клима уређај хлађење и гријање простора

Savjeti

Da li klimu treba gasiti tokom dana ili držati stalno upaljenom?

1 d

0
Невен цвијет биљка

Savjeti

Kraj avgusta je idealno vrijeme da posadite ovo cvijeće

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

12

Maduro objavio fotografiju iz zatvora: Poslao poruku svojim unucima i djeci

18

07

Srbin umro na plaži: Kćerka sada traga za istinom, moli samo jedno

18

00

Košarcu i njegovoj porodici prijete smrću

17

55

Srbin protjeran iz Hrvatske zbog bugarskog dokumenta

17

41

Da li društvene mreže kvare porodične odnose?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima