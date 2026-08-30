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Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 15:18

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Далеководна мрежа.
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova sutra će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dio ulice Šargovačka i dijelovi naselja Tunjice, Ramići i Dragočaj ostaju bez struje u periodu od 08:00 do 09:00 časova

Od 08:00 do 14:00 časova bez struje će ostati dio naselja Dragočaj (stari prijedorski put).

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Tagovi :

Struja

Elektrokrajina

nestanak struje

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